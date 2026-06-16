Golf, gastronomía y amistad: la III edición de la Forty Golf Cup se consolida en nuevos campos y formatos de competición

El grupo alicantino Forty, referente de la gastronomía y el ocio en la provincia, ha presentado esta mañana en La Bienservida, la tercera edición de su torneo de golf con embajadores de lujo, el tenista Juan Carlos Ferrero y la esquiadora y presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa. Una iniciativa de deporte, salud, familia y aire libre, que se consolida en el calendario del golf de la Comunitat Valenciana con la intención de extenderse a otros trofeos por toda España.

Avalado por la Federación Valenciana de Golf (con sede en la Escuela de Golf de Elche) y el espectacular campo La Marquesa de Rojales, la III Forty Golf Cup cambia de escenario pero sin perder su esencia, cubrir las expectativas de todo tipo de jugadores, desde los pro a los amateurs, de todas las edades y con dos trofeos especialmente preparados para la promoción de este deporte: la Lady's Night y el trofeo Beginners Cup es un premio diseñado específicamente para competidores principiantes, novatos o aficionados.

Emilio Del Barrio, alma del proyecto y presidente de Forty Group, ha desgranado el programa de los próximos 11 y 12 de septiembre ante la prensa especializada, que de nuevo se ha sorprendido por la imaginación empleada para hacer dos jornadas inolvidables tanto para los jugadores y jugadoras como para sus familias. Con gastronomía, música y trofeos en cada uno de los hoyos que se irán desvelando en las próximas semanas, el promotor destacaba el carácter experiencial del evento: “La Forty Golf Cup es un torneo pensado para disfrutarlo, para jugar con tiempo y vivirlo rodeado de una oferta de ocio cuidada. Nuestro objetivo es seguir creciendo, pero hacerlo bien, cuando el proyecto esté preparado para dar el paso. Es un torneo muy bonito, con capacidad para disfrutarse en más lugares y seguir acercando el golf desde una experiencia completa”.

Un total de 44 equipos de 4 jugadores cada uno competirán por los premios de los 18 hoyos en un formato que permitirá a los golfistas vivirlo al máximo. En este sentido, Paco Ganga, director de la cita y responsable de Golf Directo, profundizó en los motivos de esta reestructuración en el número de participantes con la prensa: “Este torneo lleva muchísimo trabajo detrás y ya despierta interés en personas de toda España. El año pasado se consiguió dar salida a más de 1.300 cursos de iniciación al golf, una cifra que demuestra el éxito de acercar este deporte a nuevos públicos. Este año reducimos el torneo oficial a 44 equipos de cuatro personas para mejorar la experiencia y cuidar más cada detalle”.

Desde la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana se ha puesto en valor la consolidación de la Forty Golf Cup y su capacidad para acercar el golf a nuevos públicos, según palabras de Andrés Caballer, director deportivo de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana

Ferrero, Emilio Del Barrio y Lola Fernández Ochoa. Grupo Forty

Doble sede

La gran novedad de esta edición radica en la incorporación de un ProAm, una modalidad que pondrá a jugar juntos en el mismo terreno a profesionales y aficionados, elevando notablemente el nivel competitivo y sirviendo de aprendizaje directo para los amateurs. Para dar cabida a este salto cualitativo, el evento se diversifica en dos instalaciones diferentes tras el gran papel que jugó Bonalba Golf en los inicios del torneo.

A partir de ahora, La Marquesa Golf asumirá el peso de los partidos oficiales y del citado ProAm, mientras que las instalaciones de Elche operarán como el epicentro formativo y de captación de aficionados.

Andrés Caballer, responsable del área deportiva en la federación autonómica, ensalzó el arraigo de la Forty Golf Cup y su valor para desmitificar las barreras de acceso a este deporte, abriéndolo a un perfil de ciudadano mucho más amplio. Con ese propósito, el Open Day regresará como un gran escaparate festivo de puertas abiertas.

Además, la Beginners Cup permitirá competir a quienes se estrenaron en la escuela el año pasado, de igual modo que el torneo nocturno Ladies Night dará continuidad a la gran apuesta por el sector femenino iniciada con el anterior trofeo internacional. La salud mental y el equilibrio interior se juegan en el green. A la cita de presentación, en la que también estuvo presente Joaquín Rocamora como director de La Marquesa Golf, acudieron invitados que aportan un fuerte compromiso social.

Presentación en La Bienservida. Grupo Forty

Lola Fernández Ochoa asistió en representación de la Fundación Blanca, una institución nacida en memoria de su hermana para visibilizar la importancia del bienestar psicológico tanto en la alta competición como en el día a día. Al respecto, dejó una sentida reflexión: “Desde la Fundación Blanca intentamos hacer algo bonito de algo muy duro. Nuestro objetivo es ayudar a normalizar la salud mental y recordar que hablar de ello también es una forma de cuidar. El deporte puede ser una herramienta muy valiosa para sentirse mejor, compartir, avanzar y cuidar la mente”.

En el plano estrictamente deportivo, el ex número uno del tenis mundial Juan Carlos Ferrero ejercerá este año como embajador y jugador en el torneo. El de Ontinyent vive precisamente un año muy vinculado al aspecto psicológico de los palos y los hoyos, puesto que en este 2026 ejerce como asesor y preparador mental del joven Ángel Ayora, una de las realidades con más futuro del golf patrio. Aprovechando su experiencia en gestionar la presión al más alto nivel, Ferrero defendió la utilidad de este deporte frente a las dinámicas actuales.

“La Forty Golf Cup da la oportunidad de descubrir este deporte a personas que quizá no la habían tenido antes. El golf engancha, pero además aporta concentración, hábitos saludables y una forma muy positiva de desconectar. Hoy las tecnologías, las redes sociales y el exceso de información generan muchas distracciones y un gasto enorme de energía, especialmente en los más jóvenes. Por eso es tan importante acompañar bien a los deportistas, cuidar su entorno y ayudarles a crear buenos hábitos dentro y fuera de la competición”, ha asegurado el deportista de élite.

Con el proceso de inscripción ya en marcha y el apoyo de otros rostros conocidos del deporte como Jorge Armenteros, la Forty Golf Cup alcanza su madurez definitiva.