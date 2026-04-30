Malizia, el barco de Casiraghi llevó a Greta Thunberg a la Cumbre de la ONU

Todo surgió de un mensaje en redes sociales de la famosa activista Greta Thumberg: “¿Alguien me lleva a Nueva York?”. Pronto recibió una contestación del patrón del Team Malizia, Boris Herrmann: “Yo te llevo”. Así comenzó una relación entre la joven activista sueca y el equipo alemán de vela, uno de los más potentes que participarán en The Ocean Race. Esto sucedió en 2019, cuando Thunberg, de tan solo 16 años, tenía intención de acudir a la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU que se celebró en Nueva York en septiembre de ese año.

Esta relación amplificó y dio a conocer al Team Malizia que consiguió que Thunberg acudiera a la Cumbre sin montar en ningún avión ya que la tripulación zarpó desde Plymouth (Reino Unido) hasta llegar a Nueva York durante 15 días. Greta fue acompañada en el barco por su padre (Svante Thunberg), el cineasta Nathan Grossman, que documentó la travesía, el patrón Boris Herrmann y el fundador del equipo, Pierre Casiraghi, hijo menor de Carolina de Mónaco y vicepresidente del Club Náutico de Mónaco.

Aquella travesía se realizó a bordo del Malizia II, una embarcación IMOCA 60, del mismo modelo que la que competirá en The Ocean Race, en este caso ya el Malizia IV. Pero lo realmente importante no era el modelo de la nave sino que dado que está equipado con paneles solares y turbinas submarinas para generar energía eléctrica produciendo cero emisiones de dióxido de carbono pudo llevar a cabo el viaje de Thunberg sin contaminación.

La travesía junto a Greta Thunberg hizo viral al equipo germano en 2019 pero este fue fundado en 2016, con el lanzamiento del Malizia I, un catamarán GC32, por Pierre Casiraghi, octavo en la línea de sucesión al trono monegasco. Su patrón y cerebro es Boris Herrmann (Oldenburg, 1981), amigo de Casiraghi, el regatista más famoso de Alemania y primer germano en completar la vuelta al mundo en solitario, más conocida como la Vendée Globe.

Boris Herrmann, patrón del Malizia, y Pierre Casiraghi, fundador, con una bandera de Mónaco. Team Malizia

Herrmann, además, lidera junto al Team Malizia, la campaña ‘A Race We Must Win’, una misión medioambiental enfocada en la lucha contra la crisis climática. Aunque compite con bandera alemana, el Malizia tiene grandes vínculos con el Principado de Mónaco, de hecho, su nombre se debe al apodo de Francesco Grimaldi, el fundador de la dinastía de los Grimaldi.

Asimismo, el Malizia, equipo que en la época que se celebra The Ocean Race puede tener hasta 40 personas trabajando en el equipo de tierra, cuenta con una pata muy importante que es la educativa. El equipo realiza, durante todo el año, una labor divulgativa, especialmente en colegios y universidades de cara a educar a las próximas generaciones en cuanto a la protección del planeta. El equipo de educación organiza charlas y conferencias a lo largo del mundo para dar a conocer esta iniciativa.

En el capítulo eminentemente deportivo, el Team Malizia es uno de los equipos que ya ha confirmado su participación en The Ocean Race que partirá desde Alicante en enero de 2027 aunque también será uno de los equipos que dispute The Ocean Race Atlantic, una competición hermana de la que partirá desde el puerto alicantino y que une los puertos de Nueva York y Lorient (Francia), precisamente el lugar donde está ubicada su sede, durante ocho o nueve días.

El Malizia lidera una etapa durante la pasada edición de The Ocean Race. Antoine Auriol /Team Malizia

Será un ensayo general para la prueba que transcurre alrededor del mundo. En la anterior edición, el Team Malizia acabó tercer clasificado en la general de The Ocean Race aunque fue uno de los protagonistas de la prueba al vencer en la etapa más larga de la historia hasta el momento (Ciudad del Cabo-Itajaí) y la etapa final que llegó hasta Génova (Italia). En la próxima edición es uno de los grandes favoritos al triunfo final.