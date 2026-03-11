Un club de natación de un barrio de Alicante conquista España: "Entrenamos como podemos en piscinas de 1,50"

Las nadadoras del club Stadio el fin de semana pasado en Pontevedra.

El CD Stadio Alicante se ha colado, casi en silencio, en la élite de la natación artística española desde una piscina de barrio y con unos medios que se quedan muy lejos de los grandes clubes, pero con una cantera que ya mira a Europa.

El Club, ubicado en la zona del Cabo de las Huertas, es, en origen, el "típico gimnasio de barrio" con piscina, pero dentro alberga una sección de natación artística con cerca de 300 deportistas, desde las más pequeñas hasta categoría absoluta.

El club ofrece la sincro como actividad extraescolar en colaboración con el Ayuntamiento, además de dos líneas de alto rendimiento como son la competición autonómica y competición nacional.

En esta última categoría compiten niñas y niños que entrenan una media de 17 horas semanales desde los 7 u 8 años, tras superar pruebas físicas y técnicas específicas que les permiten dar el salto a la élite.

Las categorías abarcan desde Alevín (8–11 años) e Infantil (12–15) hasta Junior y Senior, donde ya se mueven en el circuito nacional con los grandes clubes de España.

Un fin de semana histórico

El último Campeonato de España Alevín e Infantil, celebrado en Pontevedra, ha confirmado que el Stadio ya no es una anécdota en los podios.

El club se ha proclamado subcampeón de España por clubes en categoría alevín, un resultado que consolida el momento dulce que atraviesa la natación artística en Alicante.

En el plano individual, tres de las cuatro medallas de oro en las pruebas de figuras Alevín e Infantil han viajado a la ciudad.

La alevín Adriana Albero Gonzálvez se ha coronado campeona de España en categoría 2015, rubricando una actuación de altísimo nivel que la coloca entre las grandes promesas nacionales.

A su éxito se suman los oros de Lola Ivana Aparicio Tronchoni (2013) y Amaia Elman Montero (2012), que además han sido convocadas por la selección española infantil para la próxima concentración, antesala del Campeonato de Europa de Luxemburgo.

A nivel de clubes, las alevines de Stadio ya rozaron la gloria la temporada pasada, cuando se colgaron el bronce nacional compitiendo contra estructuras profesionales de grandes ciudades.

17 horas de entreno

Detrás de los metales hay una realidad mucho menos glamurosa, como lo es la de unas familias que "lo sufragan todo" y de unas deportistas que entrenan "como pueden", como explica Mar Gonzálvez, madre de Adriana y Joan Albero, otro nadador del equipo de sincro del Stadio.

Aunque el volumen de entrenamiento es de élite, hasta 17 horas semanales en el grupo nacional, las instalaciones no lo son.

La piscina principal donde entrenan muchas de las nadadoras de competición nacional es la del propio gimnasio, una lámina de 23 metros y 1,50 de profundidad, en la que la mayoría hace pie.

Para un deporte que exige saltos, giros acrobáticos y figuras completamente invertidas, entrenar sin una profundidad adecuada obliga a improvisar. "Entrenan como pueden", asegura Mar.​

Cuando no están en el Stadio, el equipo "va mendigando piscinas" por la ciudad. El Ayuntamiento cede calles en instalaciones municipales como Vía Parque o Monte Tossal, pero la planificación es frágil.

Pues surgen cierres temporales, falta de huecos y cambios constantes obligan a reorganizar entrenamientos a última hora, incluso a trasladarlos a sábados por la tarde.

Todo ello, muchas veces compartiendo espacio con clases de aquagym a todo volumen, en apenas dos calles donde las niñas intentan sacar adelante sus rutinas.

El sostén de las familias

En este contexto, el papel de las familias es mucho más que animar desde la grada. Son ellas quienes asumen el grueso de los gastos derivados de viajes, equipaciones, coreografías y estancias en campeonatos nacionales, y quienes sostienen la estructura a través de pequeñas empresas y patrocinios de proximidad.

Mientras otros clubes cuentan con el respaldo de diputaciones u otras instituciones, en el Stadio la red de apoyo se construye desde abajo, a base de padres y madres que organizan rifas, buscan patrocinadores y reorganizan su vida para cuadrar horarios con los entrenos de sus hijas e hijos.

"Las niñas entrenan tres horas y media al día y aún en esas condiciones consiguen grandes resultados", resume Mar, entre el orgullo y la reivindicación.

El contraste entre los resultados en Pontevedra y las condiciones del día a día es lo que, para muchas familias, debería abrir un debate en Alicante.

Como lo recuerda Mar, España es una potencia internacional en natación artística y vive un impulso renovado tras la era de figuras como Andrea Fuentes, con una selección que vuelve a ilusionar.

En ese contexto, la aparición de una cantera sólida en un club de barrio de la ciudad no es solo una buena noticia deportiva, "sino una oportunidad".

