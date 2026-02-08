Así viven la Super Bowl los fanáticos de la NFL en Alicante: "El fútbol americano ha venido a España para quedarse"

En el centro, Héctor Frías, presidente de NFL Alicante, junto a socios de la asociación. Jorge Verdú

Alrededor de 130 millones de personas seguirán la final de la Super Bowl este domingo. La provincia aportará al menos 32 fanáticos que forman parte de NFL Alicante, la primera asociación de fans de la liga en toda España.

Los socios se juntarán en un hotel para disfrutar del partido del año, que se disputa entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, no sin antes organizar una cena al estilo estadounidense.

NFL Alicante nació hace seis años como una cuenta de Twitter y poco a poco la comunidad fue creciendo hasta constituirse el pasado año y convertirse en "la primera asociación de fans de la NFL de España", afirma su presidente, Héctor Frías, orgulloso.

"El primer año éramos solo seis personas, pero este domingo nos juntamos 32. Hemos visto una evolución muy grande y un punto de inflexión desde el año pasado porque salimos en el mayor podcast de fútbol americano de España", reconoce.

Aunque son una asociación reducida, para ellos es habitual juntarse para comentar la liga, los partidos, hacer predicciones o jugar a una liga virtual en la que cada uno ficha a sus jugadores y recibe puntos según el rendimiento.

Cada uno eligió su equipo por diferentes motivos: algunos por simpatía con los equipos menos potentes, otros por experiencias en Estados Unidos y hay quien 'fichó' por un equipo por partidos épicos o remontadas.

Héctor vivió en Ohio en los 90 y se enamoró del juego, haciéndose de los Cleveland Browns, mientras que el secretario, Álvaro Rodríguez, estudió en Iowa y vio un partido de los Minnesota Vikings donde recibieron una paliza y "como era del Hércules, decidí hacerme del equipo que pierde".

Otro de los socios se hizo de los Green Bay Packers después de "ver un partido de un señor que tenía pinta de mayor, que no podía con su alma, saltar cojo al campo y remontar el partido", recuerda.

Una reunión de NFL Alicante. NFL Alicante

Y otro seguidor comenta que se enganchó viendo los partidos en la tele y comentándolos con amigos que tenía en Estados Unidos.

Reuniones, draft y premios

Se juntan unas diez veces al año y ya tienen algunos bares amigos donde suelen reunirse a cenar y a ver algún encuentro destacado, pero, eso sí, "tiene que ser cuando no haya fútbol ni parón de selecciones", aclara el presidente.

"Entonces aprovechamos y vamos para que nos pongan los partidos en un bar concreto o en unos bares donde ya nos conocen", añade.

En verano, en julio o agosto, comienzan a juntarse tras "un largo invierno" sin liga, ya que solo dura cuatro meses y 17 partidos.

La pretemporada es tiempo para ver el draft, los calendarios de los equipos y para construir sus propios equipos virtuales.

Un fallo en esta parte puede dejar a los miembros sin la posibilidad de pelear por el anillo de campeón que entregan al final de cada temporada al ganador de la liguilla.

Un dato curioso es que en los estatutos de NFL Alicante también se establece que se fomentará la cultura estadounidense, por lo que sus reuniones se hacen bajo cenas típicas estadounidenses e incluso se trae a familiares para hacer una gran comida por Acción de Gracias y se reúnen para ver películas deportivas.

La soledad del fan

Esta pequeña gran comunidad ha permitido romper la soledad que enfrentan los aficionados a este deporte, que luchan contra el sueño en horarios hostiles y tienen que reprimir sus opiniones sobre los partidos y los equipos ante la escasez de seguidores o de meros entendedores del juego.

"Los seguidores hemos estado siempre muy solos, no sé cuántas veces habremos visto una Super Bowl solos en casa, pegando gritos y teniendo que estar en silencio de madrugada para no despertar a todo el mundo", recuerda uno de los miembros.

Expansión de la NFL

Ahora, coinciden, es el mejor momento para ser fan de la NFL. La liga está impulsando numerosas acciones por todo el mundo para acercar el deporte y expandirlo internacionalmente.

Miembros de NFL Alicante en Madrid con motivo del partido celebrado el pasado noviembre en el Bernabeú. NFL Alicante

La muestra más clara de esta expansión fue el exitoso partido del pasado noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, que convirtió a Madrid en un parque de atracciones para los seguidores del fútbol americano.

"Lo que más me impactó fue ver a 200 personas llegadas de Alicante salir de la estación de Chamartín, todos con sus camisetas", comenta Héctor Frías, quien no quiso perderse la cita, que describe como "un espectáculo".

"Salió todo muy bien, la NFL ha venido para quedarse, esto no es un fenómeno como cuando Fernando Alonso empezó con la Fórmula 1", sostiene.

Aunque reconoce que "es difícil entender las reglas porque hay muchos conceptos", y lo asemeja a una partida de ajedrez donde "cada jugada es una batalla diferente".

Mientras más aficionados se suman a las filas de NFL Alicante, estos aficionados ya están listos para vivir, algunos de ellos acompañados por primera vez, el partido del año.