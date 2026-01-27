La Nucía acogerá la Mediterranean Volley Cup 2026 del 2 al 5 de abril 2026

Más de 750 jóvenes deportistas participarán del 2 al 5 de abril en la Mediterranean Volley Cup 2026, que se celebrará durante las vacaciones de Semana Santa. “La Nucía, Ciudad del Deporte” será una de las sedes oficiales de este torneo internacional de voleibol base, en el que competirán equipos desde categoría alevín hasta juvenil.

El evento busca ofrecer mucho más que una simple experiencia competitiva: promueve la formación integral, la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo personal de los participantes.

La presentación oficial del torneo tuvo lugar esta mañana y contó con la presencia de Nacho Macipe, consejero delegado de QLSPORT; el exjugador Rafa Pascual —considerado el mejor voleibolista español de la historia y campeón de Europa en 2007—, que ejercerá como padrino del evento; y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

La edición 2026 prevé una notable participación tanto de jugadores como de sus acompañantes, lo que se traducirá en un impacto deportivo, social y económico relevante en las distintas sedes anfitrionas. La organización corre a cargo de RP1 y QLSPORT, empresa de referencia en la gestión de eventos deportivos.

La Mediterranean Volley Cup forma parte de RP1, el proyecto impulsado por Rafa Pascual que concibe el voleibol como un vehículo de formación y transformación social. Durante la presentación, Pascual afirmó que “La Nucía es un referente deportivo en España” y señaló que “es una sede ideal para seguir haciendo crecer este torneo, transmitiendo a través del voleibol valores como el esfuerzo, la convivencia y la comunidad”.

El torneo también contará con María Segura, ex capitana de la selección española, recientemente retirada, quien será embajadora del evento. Así, la competición reunirá a los dos últimos capitanes de la Selección Española de Voleibol: María Segura y Rafa Pascual.

Nacho Macipe, CEO de QLSPORT, destacó que “sumar a La Nucía como sede refuerza la calidad del torneo y nos permite ofrecer una experiencia organizativa y deportiva de primer nivel”.

Por su parte, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, subrayó que “este gran torneo internacional, encabezado por una leyenda como Rafa Pascual, supondrá un impulso para el deporte base y generará un importante retorno económico y social en la comarca”. Además, añadió que “es un paso más en la consolidación de la marca La Nucía, Ciudad del Deporte”, destacando que en este evento “nacerán los futuros talentos del voleibol español”.