La 'Bestia' Van der Poel impone su ley y Orts firma en Benidorm el podio más especial de su carrera

Benidorm fue escenario este domingo de una jornada histórica con la victoria de Mathieu Van der Poel, el mejor ciclocrosista del siglo, y el tercer puesto del corredor de la casa, Felipe Orts, en una Copa del Mundo inolvidable ante más de 15.000 aficionados congregados en los parques de Foietes y El Moralet.

El campeón del mundo no tardó en dejar claro quién mandaba. Poco más de siete minutos necesitó Van der Poel para tomar el control de la prueba Elite Masculina, justo el tiempo que duró el protagonismo inicial de su compatriota y compañero en el Alpecin-Deceuninck, Tibor Del Grosso.

A partir de ahí, el neerlandés ofreció una exhibición arrolladora para sumar su 21ª victoria consecutiva en el ciclocross, dos años después de la última carrera en la que no subió a lo más alto del podio, precisamente en Benidorm en 2024.

La superioridad fue tal que Van der Poel se permitió saborear el triunfo desde lejos y cruzó la línea de meta haciendo el caballito, celebrando con el público una victoria que refuerza su dominio absoluto en la disciplina y su idilio con la provincia de Alicante, donde tiene fijada su segunda residencia.

Tras el arcoíris, la lucha por el podio se definió en la sexta de las nueve vueltas, cuando el vigente campeón belga Thibau Nys y Felipe Orts lograron abrir hueco respecto al resto de perseguidores. Tricolor y rojigualda se entendieron a la perfección para asegurar las plazas de honor y jugarse el segundo puesto en los compases finales.

Nys fue finalmente segundo y Orts tercero, aunque el vilero también entró en meta celebrando, levantando la bicicleta sobre la rueda trasera en un gesto que resumía todas las emociones vividas durante toda la jornada.

Felipe Orts, tercer puesto en la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm. EE

Fue un tercer puesto con sabor a victoria. El más especial de los tres que ha logrado Orts en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. A solo 13 kilómetros de su casa, delante de su familia, sus amigos y su pareja, el ocho veces campeón de España se dejó llevar por la emoción tras firmar una de las actuaciones más importantes de su carrera deportiva.

La Sub 23 masculina fue la prueba más abierta y competida del programa. En siete pasos por meta hubo hasta cinco líderes distintos, reflejo de una carrera vibrante que se resolvió en la última ascensión, a las afueras del Parque de Foietes.

Allí impuso su ley el neerlandés David Haverdings, que confirmó su dominio en la general tras distanciar a su gran rival, el francés Aubin Sparfel, finalmente cuarto. Completaron el podio los belgas Yordi Corsus y Aaron Dockx.

Mathieu Van der Poel, vencedor de la Copa Mundial de ciclocross en Benidorm UCI 2026. EE

En la manga Juvenil Femenina emergió una nueva protagonista con apellido ilustre. Giorgia Pellizotti, hija del exciclista profesional Franco Pellizotti, logró su primera victoria en una prueba de la Copa del Mundo tras imponerse en un emocionante duelo a la campeona del mundo francesa Lise Revol, segunda y vencedora final de la general.

La checa Barbora Bukovská, campeona de Europa de la categoría, completó el podio.

La prueba Juvenil Masculina generó expectación entre la afición española por la presencia del campeón nacional Benjamín Noval, pero el asturiano se vio lastrado por varios incidentes que le impidieron pelear por la victoria pese a ser el más rápido en la segunda mitad de la carrera.

El italiano Patrik Pezzo Rosola aprovechó la situación para marcharse en solitario en la tercera de las seis vueltas y asegurar el triunfo, por delante del belga Giel Lejeune y del italiano Filippo Grigolini, que superó a Noval en un esprint final tan ajustado como intenso.

Benidorm cerró así una edición para el recuerdo. Van der Poel volvió a ganar como casi siempre que se sube en la bicicleta, pero la imagen del día fue la de un corredor de casa celebrando un podio histórico, emocionado y arropado por los suyos, en una auténtica fiesta del ciclocross.