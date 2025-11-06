La Nucía, capital del combate español

La Nucía se prepara para convertirse, del 8 al 16 de noviembre, en la capital nacional del deporte de combate. Durante nueve intensas jornadas, la localidad acogerá los primeros Juegos Nacionales de Combate, un evento inédito hasta ahora en el deporte español que reunirá a más de 1.200 deportistas de siete federaciones nacionales bajo un mismo techo: kárate, judo, esgrima, kickboxing y muay thai, taekwondo, boxeo y lucha.

Ante la pujanza de otros deportes de combate, las federaciones españolas han decidido unir sus caminos para crear un evento pionero y original que, organizado por la Asociación del Deporte Español (ADESP), aspira a convertirse en un referente del calendario deportivo nacional y en el gran escaparate para las disciplinas de combate.

En total, se disputarán diez competiciones oficiales, entre Campeonatos y Copas de España, repartidas en dos pabellones multideportivos de La Nucía, Camilo Cano y Muixara.

El evento, presentado este jueves en Madrid, nace con la vocación de unir fuerzas, visibilizar y profesionalizar las modalidades de combate, tradicionalmente dispersas en su organización y calendario.

"Después de varios años de trabajo conjunto, esperamos que los aficionados disfruten del evento y que nuestras federaciones lo aprovechen como una oportunidad de crecimiento", afirma José Luis Abajo Pirri, presidente de la Federación Española de Esgrima y responsable de la Comisión de Deportes de Combate de ADESP.

Para Pirri, estos Juegos representan "un paso adelante en la colaboración entre federaciones", que han decidido compartir recursos, ideas y espacios para dar más protagonismo a sus deportistas. La apuesta por la cooperación interfederativa es precisamente uno de los pilares del modelo que impulsa ADESP, que busca generar sinergias entre disciplinas y regiones.

El presidente de ADESP, José Hidalgo, ha recordado que estos Juegos de Combate serán "los segundos multideportivos" organizados por la entidad, después del éxito de los Juegos del Agua.

"Además de generar riqueza en las regiones, este tipo de eventos consolidan un modelo de cooperación que queremos seguir ampliando. Creemos en un deporte más unido, con una visión común y sostenible", ha argumentado Hidalgo.

Los Juegos Nacionales de Combate también tendrán una dimensión social y educativa. A lo largo de la semana se celebrarán foros sobre medioambiente e igualdad. En esa línea, el evento portará la bandera Green Sport Flag, símbolo del compromiso con la sostenibilidad y el respeto al entorno.

La campeona olímpica de kárate en Tokio, Sandra Sánchez, ejercerá de embajadora de los Juegos. Las distintas competiciones podrán seguirse a través de ADESP TV para que todos los aficionados disfruten de un evento llamado a marcar el inicio de una nueva era en los deportes de combate.