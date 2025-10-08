Los campos de golf de la Costa Blanca clausuran el circuito IPT batiendo récord con más de 1.500 golfistas

El circuito Interclubs Pairs Trophy (IPT), organizado por la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (Acgcbcvc), llega a su fin. Los organizadores valoran que esta edición bate todos los récords de participación al superar los 1.500 golfistas inscritos.

La asociación celebra la gran acogida de las pruebas del torneo que se ha disputado a lo largo de ocho meses, visitando 15 campos. Esta edición ha recorrido todo el territorio con paradas en las tres provincias y demostrando el interés entre los aficionados de la Comunitat Valenciana.

La última prueba del circuito se ha celebrado en las instalaciones de Panorámica Golf, en Sant Jordi, Castellón. Allí han contado con la presencia de Israel Martínez, el director general de Turisme de la Comunitat Valenciana, que ha subrayado el apoyo de la Generalitat al sector.

Así lo ha afirmado Martínez al señalar que “el turismo de golf aporta una enorme riqueza a nuestra Comunidad". El sector genera 918 millones de euros anuales y más de 10.000 puestos de trabajo, según los datos del Consell.

Ángel Llopes, secretario general de la asociación, agradece la participación y el apoyo de todas las entidades que han hecho posible una competición de estas características durante toda la temporada.

Así valora el apoyo de jugadores, campos asociados, instituciones y patrocinadores. Y el último de ellos, como apunta, es Joan Arnó, el director de Panorámica Golf, que ha ejercido de anfitrión de esta última prueba.

Los organizadores explican que precisamente este circuito surge como un gesto de agradecimiento a los socios y abonados que durante los momentos más duros de la pandemia mostraron su apoyo incondicional durante la pandemia.

Si en 2021 contaban con 902 jugadores con la licencia en vigor, el crecimiento durante estos años lo consideran exponencial. De esta forma han acumulado aumentos del 11 %, 26 % y 16 % hasta el 2024. Los datos aún por cerrar del 2025 recogen ya 1.506 jugadores con esta licencia.

Y para abrirlo aún más, recuerdan, desde la edición anterior se permite participar a cualquier pareja en el torneo. El único requisito es una licencia de golf en vigor. Como apuntan, eso ha permitido que se incremente el número de participantes en la competición.

Con respecto a los ganadores, el premio Especial Campo ha sido para El Bosque, con 240 puntos, una victoria que califican de muy merecida y celebrada ya que habían tenido que reconstruir este año el campo tras la dana del 29 de octubre.

En segundo lugar ha quedado Manises con 227 puntos y en tercera posición Foressos con 210 puntos. Ningún campo ha repetido triunfo en las cinco ediciones disputadas. En 2021 ganaron desde Alenda, les siguió Escorpión en 2022, Font del Llop en 2023 y El Saler en 2024.