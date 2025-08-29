Este es el bonito pueblo de Alicante, capital del taekwondo en España este fin de semana

La Ciutat Esportiva Camilo Cano acoge a los alumnos y maestros de taekwondo este fin de semana.

Este viernes y sábado el taekwondo en España tiene acento de La Nucia. Este municipio acoge el XIII congreso dedicado a este deporte dentro del calendario especial que tiene para ellos y que culminará en los Juegos Nacionales del Combate.

La mañana de este viernes se han abierto las puertas de esta cita en La Nucia, Ciudad del Deporte. En la Ciutat Esportiva Camilo Cano se están reuniendo 180 maestros e instructores de este arte marcial de origen coreano para ofrecer sus formaciones y otras actividades.

Este congreso es el primer evento de la temporada 2025-2026 de la Federación Española de Taekwondo. El programa se desplegará en el pabellón Muixara y en la sala de Artes Marciales de las mencionadas instalaciones.

Durante estos dos intensos días, como explican fuentes municipales a través de un comunicado, los casi dos centenares de profesionales y estudiantes comparten las experiencias del año en toda España.

El objetivo es impartir y recibir una formación muy completa que abarcará casi todos los ámbitos: sesiones técnicas, exámenes de Dan, protocolo y terminología, sesiones de arbitraje, entre otros.

El culmen de todo el programa será el sábado por la tarde, cuando se celebrará la gala de entrega de galardones de la temporada pasada en la sala Ponent de l’Auditori. En ella se rendirá homenaje a todos los campeones en las diferentes categorías, clubes y campeonatos celebrados durante el 2023/24.

Esta cita sirve de anticipo del que promete ser el fin de semana más intenso de esta clase de deportes en España este otoño. Los Juegos Nacionales de Combate reunirán cuatro campeonatos nacionales y cinco torneos de alto nivel del 7 al 16 de noviembre.

Los organizadores valoran que esta será una reunión inédita de siete federaciones deportivas estatales. En ella habrá kárate, yudo, esgrima, kickboxing y muaythai, taekwondo, boxeo y lucha. Un gran encuentro en el que participarán más de 1.500 deportistas de todo el país.

El objetivo que buscan estas federaciones con este gran evento es conseguir más fuerza y presencia para ser "el gran escaparate nacional para estas disciplinas". Para eso se trabaja en un modelo común de colaboración entre federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.