Así es la etapa que ha diseñado Indurain por Alicante: trazado circular, corta y con la ascensión a dos puertos

Los próximos 18 y 19 de octubre La Nucía volverá a convertirse en la capital del ciclismo de exhibición. Por segundo año consecutivo, la localidad alicantina acogerá una doble prueba repleta de nombres ilustres que, además, llega en esta edición avalada con la firma del mejor corredor español de todos los tiempos, Miguel Indurain.

El pentacampeón del Tour, doble ganador del Giro, campeón del Mundo contra el crono y oro olímpico contrarreloj en Atlanta ha sido el encargado de diseñar el recorrido de la prueba Gran Fondo, que recorrerá parte del interior de la provincia de Alicante.

Indurain conoce bien la zona, ya que durante sus años competitivos, en la década de los 90, entrenaba gran parte del año por las carreteras de La Marina. El navarro ha apostado por un diseño corto, de 132 kilómetros con un desnivel de 2.275 metros, ya que la prueba se celebra en octubre, prácticamente al final del año ciclista, y las fuerzas ya van justas.

“Porque menos es más”, ha afirmado Indurain durante la presentación de la prueba, en referencia a que un recorrido con menos kilómetros puede ser más atractivo para todos los corredores que se inscriban en esta prueba abierta a todo el mundo.

La etapa diseñada por Indurain tiene un trazado circular, con meta y final en La Nucía, y ascenderá a dos de los puertos legendarios de la provincia: Tudons y Coll de Rates. En este último coloso, los corredores que lo deseen podrán disputar una cronoescalada para intentar romper el tiempo que marcó el pasado invierno el mismísimo Tadej Pogacar, el emperador del ciclismo actual.

“Conozco bien estas carreteras y no se trataba de hacer un recorrido duro y exigente, sino una prueba para disfrutarla. Por eso menos kilómetros, para que sea una etapa corta pero intensa”, ha explicado el campeón navarro, que ha recordado que los ciclistas que lo deseen podrán dar por finalizada la prueba a la altura de Confrides.

El Criterium

Durante la presentación también se han dado a conocer detalles del Criterium Internacional, que contará como primeras estrellas con la reciente ganadora del Tour de Francia femenino, la francesa Pauline Pauline Ferrand-Prévot, y el mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar y Ayuso en el UAE, segundo en el Giro de Italia y ganador de la Vuelta a Burgos.

El organizador del evento, Javier Castellar, ha adelantado que se está trabajando en ampliar el cartel de participantes con varias figuras actuales del pelotón internacional. El pasado año esta prueba reunió a ciclistas de la talla del clasicómano Mathieu Van der Poel o Pablo Castrillo, revelación de la Vuelta, y leyendas como Valverde, Bugno o Chiappucci, entre otros.

El Criterium, que incluirá por primera vez al ciclismo femenino en una posición de igualdad y paridad, mantiene las pruebas de puntuación y eliminación, además del duelo, competición en la que los corredores volverán a retar al hexacampeón de España de rallyes, Miguel Fuster.

Los ciclistas deberán dar una vuelta al circuito antes de que Fuster, al volante de un potente vehículo, complete dos. “El año pasado me hicieron un poco de trampa”, desliza Fuster, derrotado por Valverde y Van der Poel, a los que acusa de engañarle en el ensayo del día anterior. “No parecían los mismos que el día de la prueba, se ve que se reservaron”, añade.

La doble cita ciclista ha contado con la presencia de numerosas autoridades, como la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, a los que Castellar ha agradecido su implicación en el evento, así como al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que ha agradecido su apuesta por la prueba.

Bernabé Cano ha recordado que la provincia de Alicante es tierra de ciclismo, ya que acoge a 15 de los 18 equipos de la World Tour, y ha destacado que estos eventos tienen un corte importante, pero también una repercusión inmediata que se hace notar con el incremento constante de cicloturistas en la zona.

Toni Pérez, por su parte, ha presumido de la orografía de Alicante (quinta provincia más montañosa) y ha valorado que es una de los pocos territorios que puede ofrecer en pocos kilómetros pasar del nivel del mar a una gran altitud. “Este tipo de pruebas promocionan el ciclismo, que es un deporte familiar y para todos los públicos”, argumenta el presidente de la Diputación de Alicante.

Marian Cano, por último, ha calificado al turismo deportivo como un “proyecto estrella” y gran escaparate del territorio autonómico.