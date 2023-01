Fernando Latorre: “Es el momento idóneo para acabar el ciclo y buscar nuevos retos”

Tranquilo y liberado. Así se siente Fernando Latorre apenas diez días después de sacudir los cimientos del balonmano alicantino al anunciar que son continuará en el TM Benidorm la próxima temporada para liderar un nuevo proyecto en el EÓN Horneo Alicante, ya sea en la División de Honor Plata o en la Asobal.

El entrenador alicantino apela a la "normalidad" para sobrellevar una situación extraña en el deporte profesional, aunque en el balonmano no es tan poco habitual que los protagonistas comuniquen con tanto tiempo de antelación sus planes de futuro.

[Sergio Carballeira tomará el relevo de Fernando Latorre en el TM Benidorm]

Latorre no teme que el anuncio de su salida pueda destensar al equipo, que aún no ha cerrado la permanencia en la Asobal y sigue vivo en Europa. "Estamos cerca de salvarnos, pero también de meternos en un berenjenal, así que cuando volvamos a competir la tensión tiene que ser máxima", explica el técnico.

"Se va a empezar un nuevo proyecto y eso siempre trae posibles bajas, renovaciones y fichajes, pero más o menos como todos los años", aclara Latorre, cuyo deseo es cerrar su segunda etapa en el TM Benidorm, donde de nuevo ha hecho historia, "lo más arriba posible". "Mi implicación y motivación será, como siempre, la máxima hasta el último día de la temporada. Quiero salir por la puerta grande, pasando a la siguiente fase en Europa y con una permanencia tranquila", añadió el técnico.

Latorre entiende que es el momento "idóneo" para cerrar un ciclo en el Palau e iniciar un nuevo proyecto. "Hemos hecho cosas importantes que serán muy difíciles de superar. Creo que es lo más correcto para mí y para el club. Benidorm es mi casa y siempre tendré las puertas abiertas", reflexiona el entrenador, quien admite que ya llevaba meses dándole vueltas en la cabeza a la posibilidad de cambiar de equipo.

"Benidorm tenía en mente otro proyecto, con otras circunstancias. Y yo también. El presidente (Javier Abinzano) es mi amigo y hablamos muy claro. Y en ese momento llegó la llamada del EÓN. Ya está, sin más. Creo que al final será bueno para todos", resume el alicantino.

El futuro

Fernando Latorre no oculta que ya mira de reojo a su futuro equipo, en el que liderará un ambicioso proyecto a tres años que tiene como reto ascender y consolidar al club en la Asobal. "Me gusta el reto y encima es en casa", señala el entrenador. "El problema para el EÓN es que aún no sabe dónde estará la próxima temporada, aunque es evidente que ya se están pensando cosas para el año que viene, como también lo está haciendo el Benidorm", explica Latorre.

El conjunto alicantino ha firmado a un entrenador de prestigio, Magi Serra, para que haga de puente hasta la llegada de su sucesor en verano. Latorre asegura que toda la responsabilidad deportiva del presente la tiene el preparador catalán y que su influencia en el EÓN no irá más allá de dar su opinión sobre la planificación del próximo curso.

En cuanto a Sergio Carballeira, técnico que tomará su relevo en el TM Benidorm y al que ha tenido como ayudante, Latorre dijo estar "encantado" de que sea el elegido por el club para el nuevo proyecto y le deseó "toda la suerte". "Ha querido estar con nosotros en el primer equipo para mejorar su formación. Conoce el entorno del equipo y cogerá lo que le haya gustado para su proyecto, pero siempre desde su propia forma de ver el balonmano", finalizó.

Sigue los temas que te interesan