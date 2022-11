Elche se rinde ante Kiko Martínez, el 'renacido' boxeador ya cuenta con una calle

“Muchísimas gracias a mi familia, que es la que me apoya en todos los malos momentos; ha sido increíble poder caer y levantarse tantas veces, ha sido un sueño, una ilusión desde que era niño, mi mujer me ha apoyado muchísimo en todas las derrotas que he tenido; agradecer a la Alcaldía y al Ayuntamiento por apoyarme siempre, muchísimas gracias a Torrellano y a Elche por creer en mí”.

Estas han sido las declaraciones que Kiko Martínez “La Sensación” ha formulado este sábado durante la inauguración de una calle en su honor. Este reconocimiento llega tras declararse campeón de Europa de boxeo en la categoría de peso pluma al vencer al inglés Jordan Gil.

“Carrer boxejador Kiko ‘La Sensación” Martínez’, es el nombre de la calle a la entrada de Torrellano dedicada al deportista, quien durante su intervención en el acto de inauguración también tuvo un emotivo recuerdo de su padre: “Viéndolo luchar tanto desde que yo era niño, nunca se rindió, nunca faltó a trabajar, nunca puso excusas en su vida; la educación me la dio mi padre siempre porque lo vi sufriendo todos los días, nunca faltó a trabajar y yo tenía que darle a mis hijas la misma educación que me dio a mí”.

“No ha sido fácil, ha habido muchos tropiezos, muchas zancadillas, pero en cada tropiezo ha sabido levantarse con más fuerza y más tenaz todavía. Siempre has luchado por tus sueños para que cumpliéndolos nosotras tengamos una vida mejor y más acomodada. Te mereces todo lo bueno que venga y más. Te lo has currado, te lo has trabajado y lo has deseado como nadie. Seguiremos a tu lado apoyándote incondicionalmente ante cualquier nuevo reto”, ha expresado por su parte la mujer del deportista, Almudena Candela.

“Hemos seguido la trayectoria de un campeón que nos ha demostrado que la palabra rendirse no existe en su vocabulario y que es muy grande tanto como persona como deportista”, ha manifestado su hermana Vanesa Martínez.

En el acto no ha faltado el alcalde, Carlos González o el presidente del Elche C. F., Joaquín Buitrago, así como familiares, amigos y vecinos de la pedanía ilicitana.

“Kiko es grande. Es uno de los mejores deportistas que ha dado Torrellano, al que todavía le queda carrera por delante. Su palmarés es brillante y detrás de todos los éxitos hay trabajo, esfuerzo, mucho sacrificio, una extraordinaria disciplina. Quienes lo conocéis sabéis que el éxito de Kiko se cimenta en una disciplina fuera de lo común y en algo que él pone de relieve, una fortaleza mental todavía superior a su fuerza física", avanzaba el primer edil. "Su capacidad de sobreponerse a las adversidades, de levantarse día tras día a las cinco de la madrugada para entrenar, para realizar entrenamientos casi sobrehumanos, es lo que le ha forjado como deportista y convertido en uno de los mejores boxeadores del mundo”, ha agregado el alcalde.

“Nos sentimos todos profundamente orgullosos. Detrás de este deportista de élite, de este hombre de récords, hay una excelente persona y un hombre de valores. Kiko no solo es un deportista excepcional, sino también un ejemplo para la juventud ilicitana, para todos. Hoy te dedicamos una calle en Torrellano para que todo lo que simbolizas quede para siempre”, concluía el socialista.

