La Nucía se entrega a su paisana Sara Navarro tras ganar dos bronces en atletismo

La atleta de La Nucía Sara Navarro ha conseguido dos medallas de bronce en el Campeonato de España sub 16 de Atletismo celebrados en Avilés (Asturias) en las pruebas de 100 metros y 300 metros. Con motivo de esta gesta deportiva, el Ayuntamiento de La Nucía realizó una recepción oficial a los cuatro atletas del Club Atletismo La Nucía- CAB que han participado este año en campeonatos nacionales: la propia Sara Navarro (sub 16), Elizabeth Hunt (sub 18), Luca Bizzotto (sub 20) y Julian René (sub20).

Estos cuatro atletas del Club Atletismo La Nucía-CAB fueron recibidos de forma oficial por Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía en el Estadi Olímpic Camilo Cano. Acto en el que también participó Pepe Brotons, presidente del Club Atetismo La Nucía- CAB y sus entrenadores Ventsislav Koychev (“Ventsi”) y Ludmila Engquist (Oro olímpico en Atlanta 96).

Los atletas Sara Navarro (sub 16), Elizabeth Hunt (sub18), Luca Bizzotto (sub 20) y Julian René (sub20) firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento de La Nucía, tras su gran actuación en sus respectivos campeonatos nacionales. Los cuatro atletas conversaron con el alcalde y concejal de Deportes.

“Queremos felicitar a estos cuatro atletas del Club de Atletismo La Nucía-CAB, que son la punta de lanza de la prolífica Escuela de Atletismo, por haber llegado con gran esfuerzo a los nacionales de su categoría y haber llevado el nombre de La Nucía por toda España", comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

"Son un referente para los 100 niños y niñas que componen la cantera atlética nuciera. También dar la especial enhorabuena a Sara Navarro, por sus dos medallas de bronce en el nacional sub 16. Una nuciera que fue captada a través de las olimpiadas escolares y que en un sólo año de entrenamiento ha sido campeona nacional. La demostración que con la cultura del esfuerzo, grandes entrenadores cómo los del C.A. La Nucía y excelentes instalaciones como las del Estadi Olímpic La Nucía, los resultados llegan”, añadió el primer edil.

La recepción en el estadio de los deportistas nucieros.

Doble Bronce Nacional

La atleta nuciera Sara Navarro consiguió un doble bronce (100 m. y 300 m.) en los Campeonatos de España de Atletismo sub 16 al aire Libre, celebrados en Avilés (Asturias) del 22 al 24 de julio. La atleta fue acompañada por Ventsislav Koychev, entrenador del Club Atletismo La Nucía-CAB.

La velocista nuciera en su primer nacional rindió a un gran nivel, ya que acudía con la novena mejor marca en las dos pruebas y a priori no era de las favoritas. Pero Sara Navarro se creció y mejoró sus marcas, a pesar del esfuerzo de tener que realizar las eliminatorias de las dos pruebas el mismo día.

El sábado 23 de julio se disputaron las primeras eliminatorias de 100 metros lisos, donde Navarro pudo superarlas cruzando la línea de meta en 2ª posición, con una marca de 12.41 segundos (Q). Seguidamente se llevaron a cabo las semifinales de 300 metros donde Navarro finalizó la carrera en 1ª posición con una marca de 40.14 segundos (Q).

En el turno de tarde del Campeonato de España Sub 16 se disputaron las semifinales y finales de los 100 metros lisos. En las semifinales, Sara las pudo superar cruzando la meta en 2ª posición con una marca de 12.25 segundos (Q). Y, ya en las finales, Sara obtuvo bronce en los 100 metros lisos con una marca de 12.24 segundos.

Las finales de 300 metros se disputaron el domingo 24 de julio, donde Sara Navarro cruzó la meta en tercer puesto con un tiempo de 39.86 segundos, siendo medalla de bronce y marca personal para la atleta del Club Atletismo La Nucía- CAB. Toda una hazaña para esta joven nuciera que empezó a entrenar con el club esta temporada.

65 medallas en total

El activo y prolífico Club de Atletismo de La Nucía ha conseguido esta temporada 2021-2022 un total de 65 medallas y 3 trofeos en todas las competiciones que ha participado: provinciales, autonómicos y nacionales. Destacando las tres medallas nacionales conseguidas por los atletas del C.A. La Nucía: dos medallas de bronce de Sara Navarro en el Camp. España sub 20 y el bronce de Houssane Benabbou en el Campeonato de España de Medio Maratón.

La Escuela de Atletismo de La Nucía tuvo la pasada temporada 2021-2022 tiene un total de 100 niños y niñas, de los cuales compitieron de manera federada y escolar 76 atletas.

