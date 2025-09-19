El Lucentum se desmarca del Intercity y abre una nueva etapa de la mano de un grupo empresarial mexicano

Golpe de timón en la Fundación Lucentum. El club de baloncesto representativo de Alicante ha roto lazos de forma amistosa con el Grupo Intercity, con el que llevaba vinculado cuatro años, para unir su destino durante el próximo lustro con un grupo empresarial familiar mexicano que pretende “hacer crecer” a la entidad.

Este grupo empresarial, fundado hace un siglo por un emprendedor asturiano emigrado a México, cuenta con negocios en hostelería, alimentación, el sector urbanístico y la agricultura, entre otros, y tutela la gestión del club de baloncesto Ángeles de Ciudad de México, cuyo modelo se pretende clonar.

La familia Díaz Laso, que estará representada en Alicante por Roberto Aguayo y dos primos, que pasarán a formar parte del Patronato de la Fundación, el órgano rector de la entidad, realizará una aportación económica, que no ha sido cuantificada, y que será destinada en este primer año a la Fundación, el presupuesto del primer equipo y a cerrar la vinculación con Intercity.

El Patronato de la Fundación mantendrá como presidente a Daniel Adriasola, si bien Roberto Aguayo estará presente en el día a día de la entidad e involucrado en cuestiones deportivas, sociales y de comunicación.

El acuerdo, firmado este pasado jueves y cocinado a fuego lento durante los últimos tres meses, ha sido presentado en la Clínica HLA Vistahermosa, uno de los principales patrocinadores del club.

Adriasola ha calificado esta alianza como “histórica” tras un verano “turbulento”. “Intercity quería continuar, pero somos proyectos distintos y cada uno tiene su estilo”, explica el dirigente, que desea iniciar una “nueva etapa para construir un club mejor y darle estabilidad a proyecto”.

El presidente, que ha anunciado que durante la temporada el primer equipo pasará a ser una SAD, asegura que la unión con el grupo mexicano permitirá al Lucentum ser “mejor club y tener mayores objetivos”, si bien no puso fecha a un posible salto a la ACB.

“No prometemos nada, tendremos que mejorar nuestra base para competir, comenzando por aumentar el número de socios”, apunta Adriasola, que ha desvelado que el presupuesto del club para el próximo curso será de 1.100.000 euros.

Enamorado de Alicante

Ataviado con una sudadera del Lucentum, el nuevo hombre fuerte del club, Aguayo, ha explicado los motivos que han llevado a su familia a comprometerse con el proyecto del Lucentum. El empresario, cuyo tío abuelo fue jugador de la selección olímpica de México en 1968, viajó a Alicante hace meses y quedó “enamorado” de la ciudad.

“Somos gente de baloncesto que nos apasiona este proyecto. Vemos muchísimo potencial en la ciudad de Alicante, capital gastronómica y una de las dos mejores ciudades para vivir del Mundo. La Liga Endesa es la segunda mejor del mundo y estar tan cerca de ella supone una oportunidad”, ha argumentado el mexicano, cuyos proyectos en Alicante van mucho más allá del baloncesto.

“No queremos quedarnos sólo en el equipo, sino hacer más cosas en Alicante. Nos entusiasma estar aquí”, dice Aguayo, que no descarta financiar nuevas incorporaciones, si bien recuerda que la apuesta por el club debe ir acorde a su crecimiento social.

“No queremos llegar con arrogancia, pero el plan es regresar al Lucentum a lo máximo en España”, asegura Aguayo, que ha tenido la mano para colaborar con otros referentes deportivos de la ciudad, como el Hércules, el EÓN o el Intercity.

El empresario, apasionado del baloncesto, el espectáculo y la tecnología, ha desvelado que uno de sus objetivos es hacer “más atractivos los partidos del equipo” en la pista, si bien para eso precisa “nuevos vídeo marcadores”. También se ha marcado como retos mejorar la comunicación del club con los jóvenes a través de las redes sociales y abordar futuros proyectos para dotar a la entidad de un patrimonio y una estructura propia.

“En definitiva, han llegado al Lucentum para hacernos crecer”, sentencia Adriasola, que también reclama la confianza de los aficionados alicantinos para elevar la masa social y dotar “de una gran base” al proyecto.