El HLA Alicante regresa al alambre ante el Breogán de Lugo

Otra vez al HLA Alicante le toca caminar sobre el alambre. El conjunto alicantino, sin margen de error, se mide este sábado al Breogán de Lugo (20:30 horas, Alacantí TV) en el segundo partido del playoff semifinal por el ascenso a la ACB.

La situación es idéntica a la que ya vivió el grupo de Pedro Rivero en la anterior eliminatoria, en la que ya fue capaz de igualar la serie para sentenciar, posteriormente, a pesar de contar con el factor cancha en contra.

La dolorosa derrota (88-87) en el primer partido no ha hecho más que convencer al HLA de que es capaz de vencer al poderoso conjunto gallego, máximo favorito cuando arrancó la competición para lograr el ascenso. “Si ellos no juegan al 200% no nos van a ganar”, avisó Rivero en la previa. “Queremos el tercer partido, pero jugamos ante el mejor equipo de la categoría”, recordó.

El HLA Alicante mantiene en este partido la baja de Pedro Llompart, que sigue convaleciente de una lesión en el tendón, mientras que Justin Pitts continúa con problemas físicos. El técnico ha querido agradecer al estadounidense su compromiso para seguir ayudando al equipo a pesar de no estar en sus mejores condiciones físicas.

A pesar de la amenaza de que una derrota supone el final de la temporada, Rivero defiende que no hay más presión que la propia que se autoimpone su equipo en cada partido. “Sin dramatismos, los partidos de playoff son así. El miércoles competimos bien y el equipo está contento y con ganas”, explica el preparador, quien recuerda que el HLA Alicante ya ha sentido esa misma sensación de tener que ganar sí o sí. Además, apunta que en su plantilla hay gente con la suficiente experiencia como para saber manejar la tensión de un encuentro sin red de seguridad.

¿Encuentro igualado?

El segoviano anunció un encuentro igualado, como todos los de la temporada, que se volverá a decidir por “detalles”, ya que indicó que ambos equipos son “parejos en muchos ascpectos”. Volvió a señalar al danés Larsen, clave en los primeros minutos del primer partido, como la principal amenaza gallega. “Hay vida más allá de él, pero es cierto que les abrió el camino en el primer partido Por lo menos debemos conseguir que no entre cómodo al partido”, señala.

El encuentro ha levantado una gran expectación en Alicante, aunque por la limitación de aforo solo contará con la presencia de 2.400 aficionados en las gradas del Pedro Ferrándiz. Rivero se mostró encantado de poder contar de nuevo con el apoyo del ‘sexto hombre’ en busca de una nueva noche mágica en el Pedro Ferrándiz.