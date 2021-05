El HLA Alicante se juega la temporada en Castellón

El HLA Alicante llega a la segunda gran encrucijada de la temporada con la única consigna de ganar para seguir vivo en la competición y mantener opciones de ascenso. El conjunto de Pedro Rivero visita la pista del TAU Castelló (19:30 horas, Alacantí TV), en el tercer y definitivo partido de una serie de cuartos de final muy equilibrada en la que el que el conjunto de La Plana, por su condición de local, sigue siendo el favorito para colarse en la semifinal.

Tras un primer asalto de claro color castellonense, el HLA Alicante respondió con una victoria trabajada en el segundo partido, donde caminó al filo del abismo y de la eliminación. El triunfo, cimentado en una gran defensa, revitalizó la autoestima del conjunto alicantino, tal y como apunta Rivero.

“Ganar dos nos dio esa confianza y ese darnos cuenta de que sí se puede”, dijo en la previa el técnico segoviano, al que le encantan estos partidos de todo o nada. El preparador, que tiene la única baja del lesionado Pedro Llompart, pronosticó otro duelo equilibrado que se decidirá por “detalles”.

“Ellos juegan en su pista y tienen ese punto que nosotros no vamos a tener”, recordó el preparador, quien no se atrevió a especular si la presión de no poder fallar ante su público puede pesarle al TAU Castelló. “No sé cómo les puede influir esa presión, pero ojalá que nosotros les podamos crear incertidumbre”, comentó Rivero, quien aseguró que ve a su equipo “contento y con ganas”. “Creo que va a ser un partido bonito”, añadió.

El TAU Castelló ha tenido en Edu Durán su jugador más determinante de la serie, si bien el segoviano no quiere obsesionarse con el escolta. “Hay que intentar que no esté cómodo, pero tiene mucha calidad. No podemos volcarnos solo en él porque tendríamos otros problemas, como el rebote ofensivo”, explicó Rivero, quien afirmó que la clave del partido es “ser agresivos en defensa para provocar errores y sumar puntos de contrataque”.

Los locales, por su parte, afrontan el partido convencidos de que, a excepción del último cuarto en Alicante, han sido mejores, si bien la derrota del miércoles rompió una racha de seis encuentros consecutivos con victoria. Y eso siempre genera dudas. El Pabellón Ciutat de Castelló contará con 1.500 espectadores, un treinta por ciento del aforo del pabellón, de los que 150 llegarán desde Alicante para arropar a su equipo.