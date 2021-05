El HLA Alicante se encoge en Castellón y se queda sin margen de error (78-70)

El HLA Alicante se queda sin margen de error tras caer en el primer partido del playoff de ascenso en su visita al TAU Castelló. El HLA Alicante llegó con el factor cancha en contra,y frente a un rival que enlazaba cuatro victorias consecutivas antes de disputar la serie de tres partidos.

El equipo alicantino, que horas antes del partido conoció la baja de su base Pedro Llompart para lo que resta de temporada por una lesión en el tendón de Aquiles, está obligado este miércoles a ganar (20:45 horas) para no quedar definitivamente eliminado y tener la posibilidad de regresar a Castellón para disputar el definitivo partido.

Tras un comienzo equilibrado, el partido se rompió definitivamente a favor del conjunto local en el segundo parcial, en el que el TAU Castelló, gracias al acierto en el lanzamiento exterior de Sabaté y Dukan, llegó a encontrar una renta de 11 puntos que se redujo ligeramente antes del descanso.

El inicio del tercer periodo confirmó la tendencia y el conjunto local volvió a abrir brecha en el marcador para estabilizar la ventaja entre los ocho y los once puntos de renta.

Varias decisiones polémicas arbitrales permitieron al TAU Castelló llegar al inicio del último parcial trece puntos por encima. El HLA Alicante intentó agarrarse al partido, pero dos técnicas señaladas al banquillo alicantino cortaron cualquier amago de reacción.

Lo cierto es que el HLA Alicante ha ido de más a menos en la competición, y la sensación antes de empezar el playoff es que llegaba en un buen momento y sin nada de que perder, después de haberse dosificado en los últimos meses.

Hace unas semanas el presidente del club, Toni Gallego, reconoció que no eran favoritos en el playoff, “pero a mí no me gustaría jugármela ante un equipo como el HLA”. “Nosotros vamos a disfrutar de estas eliminatorias con toda la ambición del mundo, aunque económicamente no estamos en una situación buena para afrontar un ascenso”, explicó.

“Una cosa es lo que se puede conseguir deportivamente y otra lo que se pueda materializar. Si conseguimos las dos cosas, perfecto. Y si no, a trabajar para que sea posible compaginarlas en algún momento”, añadió en una entrevista concedida a El Español.

Ficha técnica

TAU Castelló(78): Mutic(4), Duran(12), García(11), Alvarado(7), Pavelka(5) –cinco inicial- Adala Moto(10), Faner(12), Dukan(7), Sabaté(6), Edwards(4), Stainbrook(0).Entrenador: Toni Ten.

HLA Alicante(70): Pitts(5), Ortega(2), Zohore(2), Allen(7), Galán(12) –cinco inicial- Arcos(6), Llompart(-), Gjuroski(8), Martínez(0), Urtasun(18), Huertas(6), Bilbao(4). Entrenador: Pedro Rivero.

Parciales: 10-10, 26-19,25-19 y 17-22.

Pabellón Ciudad de Castellón. 700 espectadores