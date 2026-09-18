La nueva aventura americana de Juan Ignacio Martínez

Juan Ignacio Martínez vuelve a hacer las maletas y a preparar el pasaporte. El técnico alicantino emprende una nueva aventura profesional, esta vez en Honduras, donde se pondrá al frente del Real España, uno de los clubes históricos y punteros del fútbol del país centroamericano.

A sus 62 años, el alicantino afronta el reto con "ilusión" y con la intención de disfrutar de una experiencia diferente en una carrera que le ha llevado por buena parte del fútbol español y también por destinos exóticos, como China, Kuwait e Irán.

El Real España, el tercer gran equipo de su país, afronta el cambio de entrenador situado en la parte alta de la clasificación y con la ilusión de acabar con el duopolio de los últimos años de Olimpia, el gran dominador, y Motagua, conjunto que precisamente entrenó décadas atrás otro entrenador vinculado a Alicante como Carlos Jurado, que logró un ascenso con el Hércules a Primera en la década de los 80.

El próximo equipo de Juan Ignacio Martínez ocupa actualmente la segunda posición del Torneo de Apertura después de siete jornadas disputadas.

La llegada del alicantino se produce, además, en un momento en el que el fútbol hondureño busca seguir creciendo y recuperar protagonismo internacional.

El recuerdo del Mundial de 1982 permanece presente en la memoria futbolística del país. Honduras disputó entonces su primera Copa del Mundo, precisamente en España, y protagonizó un histórico empate ante la selección española en el estadio Luis Casanova de Valencia.

Casi medio siglo después, el fútbol hondureño quiere volver a dar pasos hacia adelante y tiene puesta la mirada en el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. En ese proceso se entiende también la apuesta por su liga por entrenadores españoles, cuya presencia internacional se ha multiplicado en los últimos años.

La aventura americana se suma a las experiencias que el técnico alicantino ya vivió en China, Kuwait e Irán. Antes, su carrera se había desarrollado fundamentalmente en España, desde las categorías más modestas hasta alcanzar la élite y la competición europea.

Alicante, Mar Menor, Torrevieja, Cartagena, Salamanca, Albacete, Almería, Valladolid y Zaragoza forman parte de un recorrido que tuvo en el Levante uno de sus capítulos más importantes.

Con el conjunto granota alcanzó uno de los grandes hitos de su trayectoria al clasificar al equipo para disputar competición europea.

Juan Ignacio llevaba sin entrenar desde 2024, cuando decidió interrumpir su etapa en Irán ante la escalada bélica que se vivía en el Golfo Pérsico. Históricos como el Real Zaragoza y el Hércules llamaron a su puerta el pasado año, aunque las negociaciones no cristalizaron. Ahora cruza el océano para vivir una nueva aventura cargado de ilusión, experiencia y ambición.