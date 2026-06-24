El Hércules recupera al Zaragoza como gran rival histórico en un grupo al que se suma el Castilla

El Hércules ya conoce el camino que deberá recorrer la próxima temporada en el grupo 2 de Primera Federación. La composición de los dos grupos de la categoría quedó definida este miércoles tras una distribución realizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), atendiendo a la opinión de los clubes participantes y a sus intereses, con el objetivo de priorizar el ahorro económico derivado de los desplazamientos.

El equipo alicantino volverá a medirse a viejos rivales como los clásicos Murcia, Cartagena o Nàstic, a los que se suman en esta ocasión otros con los que también mantuvo pugnas en el pasado, como Sant Andreu o Jaén.

Entre todos los rivales sobresale el Real Zaragoza, recién descendido del fútbol profesional y uno de los grandes por palmarés del fútbol español. También se incorporan el Real Madrid Castilla, ausente la pasada temporada de este grupo, además del Huesca, otro descendido, y el Rayo Majadahonda, ascendido de Segunda RFEF.

La presencia del Zaragoza devuelve al Hércules uno de los enfrentamientos con más tradición de su historia. Ambos clubes protagonizaron durante décadas intensos duelos tanto en Primera como en Segunda División, especialmente entre finales de los años setenta y la primera década del presente siglo, cuando coincidieron de forma habitual en el fútbol profesional.

La rivalidad deportiva entre alicantinos y maños dejó decenas de anécdotas y partidos de enorme trascendencia, con ascensos y permanencias en juego.

Junto al Zaragoza, el otro gran atractivo será el Real Madrid Castilla. El filial blanco regresa al grupo del Hércules después de no haber coincidido la pasada temporada y añade otro rival de máximo nivel competitivo y mediático.

El Castilla mantiene cada temporada la obligación de pelear por las posiciones de privilegio y suele contar con algunos de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol español.

El resto de la composición apenas presenta variaciones respecto al ejercicio anterior. El grupo mantiene una marcada presencia de equipos procedentes del arco mediterráneo y del centro peninsular, con representantes de Cataluña, Aragón, Madrid, la Región de Murcia y Andalucía, además del Ibiza como único representante balear.

La Comunidad de Madrid será, junto con Andalucía, la comunidad autónoma con mayor representación. Competirán Alcorcón, Atlético Madrileño, Rayo Majadahonda y Real Madrid Castilla, mientras que los equipos andaluces serán Algeciras, Antequera, Juventud de Torremolinos y Real Jaén.

La Región de Murcia volverá a tener un protagonismo importante con el Real Murcia, el Cartagena y el Águilas, mientras que Aragón contará con el Zaragoza, el Huesca y el Teruel. Cataluña repetirá con Europa, Gimnàstic de Tarragona y Sant Andreu, e Ibiza volverá a ser el único representante balear.

El Villarreal B compartirá de nuevo grupo con el Hércules, por lo que volverán a repetirse los derbis autonómicos de la pasada campaña.