La Federación de Peñas del Hércules denuncia el deterioro del club y pide a Ortiz dar un paso al lado

La mediocre temporada deportiva del Hércules, con el equipo peleando por la permanencia hasta la antepenúltima jornada, ha terminado por agravar el descontento de la afición blanquiazul. Pero el malestar del herculanismo trasciende desde hace tiempo lo que sucede sobre el césped.

La Federación de Peñas del Hércules, colectivo que aglutina al mayor número de aficionados del equipo blanquiazul, pidió este lunes a la familia Ortiz Carratalá "dar un paso al lado" y facilitar una transición en la propiedad del club al considerar que su gestión durante los últimos 26 años ha provocado un "deterioro constante" de la entidad alicantina.

La agrupación de aficionados ha hecho pública una carta abierta dirigida a la familia propietaria del Hércules en la que asegura que el club ha vivido una decadencia "lenta, constante y progresiva" hasta perder el lugar histórico que ocupaba dentro del fútbol español y provincial.

La Federación de Peñas afirma que el Hércules, durante décadas "referencia futbolística de la provincia", ha quedado atrapado en una "decadencia prolongada", mientras otros clubes que atravesaron situaciones similares o que estaban varios escalones por debajo "han sabido reconstruirse y regresar al fútbol profesional".

"El Hércules merecía y merece mucho más", apunta el comunicado, en el que se cuestiona el legado deportivo e institucional dejado por la familia Ortiz Carratalá tras más de dos décadas de control del club.

El colectivo de seguidores, que afirma que "gestionar un club no se limita a mantenerlo vivo jurídicamente", critica la ausencia de una ciudad deportiva propia, la "improvisación constante" en la gestión y el distanciamiento emocional entre la propiedad y la afición.

"Habéis conseguido empequeñecer al Hércules", lamenta la Federación de Peñas, que acusa a los dirigentes de haber normalizado la permanencia del equipo en categorías alejadas del fútbol profesional.

La agrupación herculana apeló a las instituciones públicas para proteger "uno de los mayores símbolos deportivos" de Alicante y evitar que el deterioro de la entidad sea "irreversible".

Desde la llegada de Ortiz a la propiedad, el Hércules solo ha competido una temporada en Primera División, ocho en Segunda y el resto repartidas entre Segunda B, Primera Federación y Segunda Federación, la categoría más alejada de la élite en toda su centenaria historia.

"El club transmite improvisación constante y la distancia emocional entre la propiedad y la afición parece cada vez mayor", señala la nota, en la que se añade que "ha llegado el momento de entender que vuestra etapa al frente del Hércules debería terminar".

"Necesitamos otra visión, otra gestión y otra forma de entender lo que representa el Hércules para esta ciudad", sentencia el comunicado.

Por último, la Federación de Peñas reclamó una "nueva etapa" en el club y pidió una transición hacia "un proyecto capaz de devolverle estabilidad, ambición y futuro" a una entidad que no necesita sobrevivir, sino "volver a crecer para recuperar el lugar que históricamente le corresponde".