Beto Company esboza el nuevo proyecto del Hércules

El equipo durante uno de los partidos de la temporada en el Rico Pérez. Hércules

Aún quedan puntos para asegurar la permanencia y evitar sustos, pero el Hércules ya mira sin disimulo hacia la próxima temporada, en la que intentará aprender de la experiencia acumulada en los dos últimos ejercicios para postularse, por fin, como un aspirante serio al ascenso.

Beto Company también mira más allá de junio y confirma que la dirección deportiva ha empezado a moverse. El entrenador no se esconde y ha adelantado el perfil de lo que el Hércules buscará en el nuevo mercado: menos fragilidad, más carácter y jugadores capaces de sostener al equipo cuando el contexto se vuelve hostil, especialmente fuera de casa.

El Hércules ha sufrido demasiado lejos del Rico Pérez, y eso condiciona cualquier lectura global de la temporada. No es, sin embargo, un problema reciente, sino que viene de más lejos.

"Cuatro victorias en 37 partidos fuera es una calamidad absoluta", resumió el técnico en referencia al paupérrimo bagaje del equipo como visitante en Primera RFEF.

Para Beto, la clave no está solo en lo táctico o en los sistemas, sino en la mentalidad. "Hay que añadir jugadores que, por liderazgo y carácter, te hagan sentir que da igual jugar en el Rico Pérez, en Murcia o en El Ferrol", explicó.

El entrenador insistió en que el problema no es exclusivo de esta temporada ni de una sola dirección técnica. "Si pasa conmigo puede ser culpa mía, pero si ha pasado con dos o le pasa a un tercero, es un tema de mentalidad ganadora", apuntó. Un mensaje que trasciende el vestuario actual y apunta directamente a la planificación del nuevo Hércules.

"La dirección deportiva no puede trabajar solo cuando se abre el mercado de verano. Ya se está hablando, ya se están buscando perfiles", añadió.

El valenciano también expresó su deseo de que Nico Espinosa renueve con el Hércules, aunque reconoció que este curso no se ha visto su mejor versión. Asimismo, deseó contar con Josep Calavera en el futuro proyecto, si bien recordó que el jugador pertenece al Tenerife.

El técnico dejó claro, además, que estas últimas jornadas no serán un laboratorio. "No hago probaturas. Quiero ser competitivo y ganar los tres partidos", afirmó.

En la portería, el escenario también se presenta complejo. Beto no es partidario de mantener la rotación entre Carlos Abad y Sandro Blazic. "Me cuesta verlo porque baja el rendimiento de ambos", admitió. Sobre Blazic fue contundente: el club no contempla una salida a cualquier precio. "Malvenderlo sería una estupidez", sentenció.

El entrenador, que lleva 23 partidos al frente del equipo, considera que ha habido evolución en algunos aspectos —especialmente defensivos—, aunque sigue detectando carencias notables en la definición. "Falta pegada, falta contundencia y falta continuidad en los partidos", resumió.

El equipo, pese a estar sin opciones de playoff, sigue compitiendo por cerrar el año con dignidad y mantener las opciones de alcanzar la Copa del Rey. Beto no quiere relajación en el grupo.

"Nos jugamos mucho"

"Nos jugamos mucho a nivel personal y profesional", recordó antes del duelo ante el Ibiza, un rival que también ha vivido una temporada irregular pese a su potencial.

Sobre el partido, el técnico lo definió como un choque entre dos proyectos con trayectorias similares. "Somos equipos con grandes aspiraciones de volver a Segunda y buenas plantillas", explicó, recordando además la inversión del conjunto balear en el mercado invernal.