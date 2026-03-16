El Hércules ya marca diferencias en las dos áreas

Ninguno de los dos figuraba en el guión previsto para la temporada, pero Sandro Blazic y Alberto Toril se han convertido, tras su sobresaliente actuación ante el Murcia, en los protagonistas de un Hércules que por fin domina con autoridad las dos áreas.

Blazic llegó sin hacer ruido, aunque avalado por su pasado en la cantera del Colonia y en las selecciones inferiores de Alemania. Ya había sorprendido desde su debut, pero este domingo firmó su mejor partido del curso con varias intervenciones de mérito que mantuvieron al equipo con vida en los momentos más delicados.

A pesar de que apenas lleva jugando poco más de un mes, para muchos ya es el mejor portero extranjero que ha pasado por el Hércules en décadas, probablemente de lo que va de siglo.

Su irrupción ha abierto un debate inesperado, porque Carlos Abad, hasta ahora un icono del club y jugador de rendimiento sólido, se encuentra con una competencia que nadie sospechó.

Para el entrenador, gestionar esta situación será un “bendito” desafío, pero también un recurso de fortaleza para las últimas jornadas.

El debut de Alberto Toril añade un matiz histórico e inesperado. Hasta ahora había despertado dudas por sus lesiones, por su presencia en una liga poco exigente como la costarricense y, sobre todo, por la inactividad de los últimos meses.

Entró al partido mediada la segunda parte y firmó un doblete en su estreno oficial, un logro que desde 2000 solo habían conseguido Nelson Haedo Valdez y Urko Vera.

Con esos dos goles decisivos, Toril confirmó que su instinto frente al gol sigue intacto y que puede ser un arma determinante en el tramo final de la liga. Igual que se abrió el debate en la portería, se ha cerrado el del nueve, porque su actuación y el rendimiento que hasta ahora ofrecía Fran Sol dejan al entrenador con una alternativa clara y fiable en ataque.

A pesar de las graves lesiones que han golpeado al equipo durante la temporada, estos dos triunfos individuales dan ilusión y refuerzan la confianza en que el Hércules, a sólo dos puntos ya de la promoción, puede afrontar con garantías el tramo decisivo del campeonato.

Contundencia

En un equipo construido desde la pizarra y la convicción en el modelo, con la posesión y el toque como bandera, el fútbol recuerda siempre una verdad elemental, los partidos se deciden en las áreas.

Toril celebra uno de los goles de este domingo. Hércules CF

Durante buena parte de la temporada, el Hércules ha ofrecido argumentos suficientes para competir, pero no siempre encontró soluciones cuando el partido se resolvía en los metros decisivos.

Ante el Murcia, el equipo halló una vía más directa y pragmática hacia la victoria, resistiendo cuando era necesario y golpeando cuando la oportunidad se presentó.

Blazic bajo palos y Toril en el área rival le dan al equipo el equilibrio imprescindible para encarar la recta final del campeonato. El dominio del balón ya no basta, la contundencia en las áreas se convierte en el verdadero termómetro competitivo.

El Hércules, casi por necesidad y también por casualidad, ha descubierto dos piezas que encajan y le hacen más fuerte.