Josep Calavera toma el timón del Hércules

Josep Calavera ya está en Alicante y el Hércules empieza a perfilar su centro del campo alrededor de su figura. El centrocampista catalán, de 26 años, llega cedido procedente del Tenerife en un movimiento que responde a una necesidad evidente del equipo y a una apuesta clara del cuerpo técnico por un perfil capaz de aportar orden, experiencia, criterio y continuidad al juego interior.

La operación se ha cerrado tras varias semanas de negociaciones y en un contexto que ha tenido como daño colateral la salida de Vique Gomes. El club alcanzó un acuerdo con el Villarreal para finalizar la cesión del futbolista guineano, que no logró asentarse ni con el anterior entrenador ni con Beto Company.

Su marcha no es más que la consecuencia de una incorporación que el Hércules consideraba prioritaria para equilibrar la medular en la segunda mitad del campeonato.

Calavera era una petición expresa del actual técnico, que buscaba un centrocampista con experiencia en la categoría, fiabilidad táctica y capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día.

El interés no fue exclusivo del Hércules, ya que el Real Murcia también se cruzó en el camino del jugador, lo que contribuyó a alargar unas negociaciones complejas con el Tenerife, propietario de sus derechos. Finalmente, la insistencia del club alicantino y la voluntad del futbolista decantaron la balanza.

Formado en las categorías inferiores del Barcelona, Calavera conquistó la UEFA Youth League en 2018, un hito que marcó el inicio de una trayectoria vinculada siempre a contextos competitivos exigentes.

Desde entonces ha acumulado experiencia en equipos como el Lleida, el Castellón —en dos etapas—, el Atlético de Madrid B, el Deportivo de La Coruña y el propio Tenerife, un recorrido que le ha permitido conocer distintos modelos de juego y asumir roles diversos en el centro del campo.

El Hércules no incorpora a Calavera buscando cifras ofensivas ni protagonismo en los últimos metros. Su fichaje responde a una necesidad estructural. El club destaca de él su trabajo sin balón, su lectura de juego y su fiabilidad, virtudes que apuntan a un futbolista capaz de sostener al equipo, ordenar los tiempos del partido y ofrecer soluciones en la salida del balón.

Beto Company ya dispone así del perfil que llevaba semanas reclamando para completar el engranaje del equipo. Con la plantilla ajustada tras los movimientos del mercado invernal, Calavera se perfila como un jugador llamado a convertirse en una referencia en el centro del campo, tanto por colocación como por criterio.

El tarraconense es el tercer refuerzo del club en este mercado de invierno tras las incorporaciones del centrocampista franco-argelino Mehdi Puch y del mediapunta alicantino Andy Escudero.

Paralelamente a la llegada del catalán, el Hércules, tras abrir la puerta a Rafa De Palmas, cedido al Teruel, y a Vique Gomes, trabaja en la salida del extremo Carlos Rojas, cuyo rendimiento ha sido decepcionante, y en la llegada de un nuevo delantero y, posiblemente, otro jugador de banda.