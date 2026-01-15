Company sitúa al Hércules en la 'pole' por las primeras opciones del mercado

Beto Company mantiene el rumbo y la confianza en un mercado de invierno que ya empieza a agitarse en otros clubes, pero que en el Hércules se vive con calma y convicción.

El entrenador blanquiazul, principal voz del club en este tramo de la temporada, dejó claro que la entidad está preparada para que sus primeras opciones de refuerzo acaben cristalizando, pese a que todavía no se hayan producido movimientos visibles.

El valenciano insistió en que el nerviosismo externo no se corresponde con el clima interno del vestuario.

"Yo veo a la gente muy tranquila, muy consciente y entrenando muy bien", explicó, subrayando que no ha hablado con ningún futbolista para comunicarle que debe salir del equipo.

"No hemos dado salidas porque no toca y porque el mercado no depende solo de nosotros", argumentó.

En ese contexto, Company fue claro al señalar que el Hércules está bien posicionado para cerrar incorporaciones cuando se activen los mecanismos habituales del mercado.

"Estamos preparados y dispuestos para que nuestras primeras opciones sean jugadores del Hércules. Estamos ahí, en la pole. El resto ya no depende de nosotros", afirmó.

El entrenador reconoció que entiende la impaciencia de parte del entorno al ver cómo otros equipos ya se refuerzan, pero defendió los tiempos del mercado. "Esto va en cascada. Cuando se colocan dos o tres futbolistas y se producen altas y bajas, todo se acelera", señaló.

Entre los nombres que han trascendido como posibles refuerzos figuran Josep Calavera y Andy Escudero, aunque Company evitó personalizar y reiteró que la prioridad es que las operaciones encajen en la lógica deportiva y económica del club.

A pesar de la experiencia amarga del pasado curso, el técnico no contempla un enero sin refuerzos.

"Estoy seguro de que vendrán jugadores, pero si no vienen, iremos a muerte", aseguró. Company recordó que el equipo solo ha perdido un partido de los últimos siete y se mostró convencido de que la actual plantilla está capacitada para competir en la segunda vuelta.

"Si aumentamos el nivel, aún mejor, pero estamos preparados", resumió.

Nombres propios

En el apartado de nombres propios, el entrenador mostró un respaldo firme a Carlos Mangada tras un partido señalado. "Es un jugador de casa, de Alicante, que juega en una de las posiciones más exigentes", explicó.

Company pidió no penalizar el error y defendió la personalidad del futbolista. "Hay que tener mucho valor para equivocarte y volver a intentarlo. En mi equipo dame siempre a Carlos Mangada, siempre", afirmó con rotundidad.

También se refirió a Jeremy de León, cedido por el Real Madrid, al que pidió un paso adelante en continuidad. "No puede ser un jugador de chispazos. Necesita regularidad para su trayectoria", apuntó, aunque destacó su actitud y predisposición al trabajo.

En cuanto a Vique, cedido por el Villarreal, Company aseguró desconocer su situación y negó tener información sobre una posible salida al Conquense.

Explicó que el centrocampista se entrena con normalidad, con buen ánimo y nivel, y restó importancia a los rumores en un mercado en el que, insistió, la estabilidad del grupo es clave.

Especial peso tuvo el mensaje sobre Nico Espinosa, capitán y símbolo del equipo.

Company no escondió su deseo de que continúe ligado al club. "Nico es medio escudo del Hércules", afirmó, convencido de que "no hay escenario mejor" para el alicantino que disfrutar del fútbol profesional en su ciudad y con el club de su vida.

El técnico apeló a la lógica y a la tranquilidad, confiando en que la situación tenga un desenlace natural.

En el capítulo médico, Company confirmó que el extremo Richie Dapaah será baja para lo que resta de temporada tras la gravísima lesión de rodilla que sufrió el pasado curso.

Trampa del filial

En lo deportivo, el entrenador alertó del peligro del Sevilla Atlético, un filial con el perfil habitual de este tipo de equipos. "Te pueden hacer diez minutos en los que parece el Bayern de Múnich y luego tener acciones que no están al nivel de la competición", analizó.

Más allá de clasificaciones o dinámicas, destacó su potencia física, la envergadura de sus jugadores y el balón parado, un aspecto que el Hércules ha trabajado especialmente en las últimas semanas.

Por último, Company asumió con resignación el horario del partido, fijado para el sábado a las 14.00 horas, si bien comprendió la indignación de la afición.

"No es hora ni de desayunar, ni de comer, ni de vermut", ironizó. Aun así, lanzó un mensaje directo a los seguidores blanquiazules. "A los que puedan venir, que vengan. Los necesitamos", aseveró.