El Hércules se rearma para el año nuevo

El Hércules ha regresado este lunes al trabajo tras el parón navideño repleto de buenas sensaciones y una esperanza.

Con independencia de lo que pueda ocurrir en el mercado de invierno, el reinicio de los entrenamientos ha traído consigo una de las novedades más esperadas por el cuerpo técnico: la recuperación del centrocampista catalán Roger Colomina, uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en el centro del campo.

El jugador ha vuelto a entrenarse con el grupo tras casi dos meses de ausencia, consecuencia de una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo sufrida en el encuentro ante el Sevilla Atlético.

Aquella lesión, que obligó a Colomina a pasar por el quirófano, supuso un contratiempo serio tanto para el jugador como para un Hércules que perdió equilibrio y presencia en la medular en un tramo clave del campeonato.

Su reincorporación, aunque todavía con precauciones y trabajo específico en algunos ejercicios, supone un paso adelante en el proceso de reconstrucción del equipo. La prudencia, no obstante, sigue siendo la consigna.

La participación de Colomina en el partido del próximo sábado ante el Sabadell no está garantizada y dependerá de su evolución en los próximos entrenamientos.

El cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios con un futbolista cuya aportación se considera fundamental a medio plazo, más allá de una vuelta precipitada.

La sesión de regreso también dejó otra nota positiva: la presencia de Nico Espinosa. El delantero, que se perdió los últimos compromisos de diciembre por una lesión muscular, se ejercitó con relativa normalidad y apunta a ser una opción real para reforzar el ataque en este inicio de año. Su regreso amplía el abanico ofensivo de un equipo que está aumentando su potencia de fuego.

Además de las recuperaciones, el Hércules aguarda movimientos administrativos que pueden influir en su futuro inmediato.

El técnico Beto Company está pendiente de la posible inscripción de Mehdi Puch, jugador franco-argelino que lleva cerca de dos meses entrenando con el grupo.

El club alicantino confía en tramitar su ficha a partir del 2 de enero, lo que le permitiría incluso debutar el sábado ante el Sabadell. El centrocampista no necesita adaptación, por lo que una vez reciba su licencia pasará directamente a la convocatoria.

Buenos inicios de año

Ante el Sabadell, un posible rival directo por la promoción de ascenso, el Hércules intentará mantener la tradición de comenzar el año con buen pie.

Y es que el equipo alicantino ha enlazado cinco victorias consecutivas en los primeros compromisos oficiales del nuevo año.

El equipo herculano ha logrado, además, victorias que han tenido un enorme valor simbólico, ya que le han permitido cerrar la primera vuelta en posición de promoción o ser campeón de invierno.

El pasado año, el Hércules estrenó 2025 con el que sería su mejor partido de toda la temporada, ya que goleó al Betis Deportivo (5-1), lo que le permitió cerrar la primera vuelta en tercera posición, su techo en el campeonato.

Un año antes, el equipo alicantino arrancó el año con una victoria en Lleida (0-1) que le valió para ser campeón de invierno y, además, acabó siendo determinante para el ascenso de categoría en la última jornada, precisamente ante el conjunto catalán.

En el curso 2022-23, el Hércules venció en Sagunto (2-3), confirmando la mejoría experimentada tras la llegada de su nuevo entrenador, Lolo Escobar.

En la temporada 2021-22, la victoria ante el Marchamalo (0-1) permitió al Hércules cerrar la primera vuelta como campeón de invierno en su grupo de Segunda Federación.

Enero de 2021 arrancó para el Hércules con un nuevo triunfo, en esta ocasión ante La Nucía, bestia negra del equipo alicantino en el pasado lustro a la que nunca antes había podido vencer en partido oficial.

La única derrota herculana durante la última década en un primer partido del año se remonta a enero de 2019, cuando perdió en su visita al Atlético Baleares (2-0) en un duelo en el que estaba en juego el campeonato de invierno.