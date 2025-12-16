Ortiz plantea un nuevo estadio para el Hércules y asegura refuerzos: "Daré dinero para tres o cuatro fichajes"

Enrique Ortiz, segundo por la izquierda, junto al presidente del Hércules, Carlos Parodi, el Alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, entregando una camiseta a Vicente Castelló, fundador del restaurante Nou Manolí.

El propietario del Hércules, Enrique Ortiz, ha marcado la presente y futura hoja de ruta del club en su tradicional comida navideña planteando un debate entre las administraciones públicas y el club para analizar la construcción de un nuevo estadio y asegurando que dará "dinero para tres o cuatro fichajes" en el mercado invernal.

El empresario alicantino ha pedido una solución para el Rico Pérez ante autoridades políticas, empresarios, plantilla y cuerpo técnico.

El estado de deterioro del Rico Pérez es uno de los focos de mayor indignación de la afición herculana, que lleva tiempo denunciando el estado de abandono en algunas zonas del recinto deportivo.

"Unos por otros y la casa sin barrer. La realidad es que la propiedad es de la administración, que es la que tiene que dar una solución. Cualquiera de ellas nos viene bien, pero alguien tiene que arreglarlo", dijo Ortiz, en alusión a la titularidad del recinto, propiedad de la Generalitat.

"El Rico Pérez tiene 50 años y no se arregla con pintura y dos pegotes. Hay que hacer una inversión muy grande y lo que tenemos que decidir es si merece la pena esa inversión o queremos un estadio moderno para hacer otro tipo de eventos, como tienen otras ciudades", planteó el dirigente.

"Eso es algo que hay que decidir entre la Generalitat, el Ayuntamiento y el club y hacer lo mejor para la ciudad y los herculanos. Pero es un ejercicio que hay que hacer y aún no se ha hecho", apostilló.

El propietario del Hércules también se refirió al proyecto de la nueva Ciudad Deportiva, que se ubicará en la Albufereta, y confió en que en 2026 se puedan agilizar los trámites.

Brindis navideño del Hércules.

"Creo que va a ir más rápido de lo que pensamos", añadió Ortiz, quien dijo tener "la misma ilusión del primer día" en dirigir los destinos del Hércules, club que adquirió en 1999.

Fichajes

Por otro lado, el Ortiz se mostró satisfecho con la llegada del nuevo entrenador, Beto Company, y prometió refuerzos en el mercado de invierno si el cuerpo técnico se lo pide.

"Voy a hacer el esfuerzo que necesiten", aseguró, pero con una condición. "Les daré el dinero para fichar tres o cuatro, pero tienen que ser titulares y mejores que los que hay. No nos valen para fondo de armario, sino que tienen que ser titulares y mucho mejor que lo que tenemos", indicó.

En relación a la marcha de Rubén Torrecilla, recordó que "es una gran persona y un gran entrenador, pero le sacamos todo el jugo posible. Hay momentos en los que hay que cambiar", señaló el mandatario, que dijo ver al equipo ahora "convencido de que jugando bien se puede ganar".

El empresario recordó que se ha apartado de su labor profesional para dedicarse "cien por cien" al Hércules y garantizó que va a hacer "todo lo posible" por devolver al Hércules a Primera División.

"No sé si tardaré dos o cuatro años, pero soy cabezón y lo voy a conseguir", aseveró Ortiz, que añadió que el Hércules "está más vivo que nunca".

"Lo que lo mantiene viva es su afición y 13.500 abonados en la tercera categoría. Eso no es normal. La ciudad y la provincia saben que el Hércules va a estar dónde tiene que estar, nos cueste más o menos", apostilló.

Por último, el empresario se refirió a la renovación del capitán, Nico Espinosa, enquistada desde hace meses.

"Nico no es tonto, es listo. Sabe que si juega seis partidos y es el mejor puede pedirme 10.000 euros más. Pero si no juega o no le salen las cosas se tiene que conformar con lo que tiene, que ya es como el mejor de la plantilla", desveló.

"Es querido por la ciudad y por el Hércules, pero el que más lo quiere soy yo. Lleva toda la vida en el Hércules y él no me hace la pelota, sino yo a él. Es mi hombre en el club. Es mi emblema y tiene que firmar sí o sí. Y lo va a hacer", concluyó.

La provincia arropa al Hércules

La copa de Navidad ha mostrado un total apoyo de la provincia de Alicante con el club herculano. Alcaldes y concejales de numerosos ayuntamientos de la provincia de Alicante, así como el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, han estado presentes en el brindis.

El presidente del Hércules, Carlos Parodi, agradeció el respaldo de todos los ayuntamientos y afirmó que "el Hércules necesita a la provincia, pero la provincia también al Hércules".

Por último, el presidente pidió al nuevo entrenador, Beto Company, el ascenso de categoría y le anunció que si lo consigue el año que viene le pedirá repetirlo de nuevo.

El técnico valenciano se mostró confiado y afirmó que quiere "devolver al Hércules a los mejores campos de España".