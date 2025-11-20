Beto Company anuncia un Hércules protagonista, ofensivo y sin excusas

El nuevo entrenador del Hércules, Beto Company, ha cambiado de forma radical el discurso en el vestuario blanquiazul. El técnico valenciano, fiel creyente del fútbol asociativo, posesión y ataque, desborda energía y pasión por un reto que le llena de “orgullo, honor y placer” y que le va a “obligar a superarse”.

En su presentación oficial, el preparador ha esbozado las líneas maestras de lo que será su proyecto, si bien recuerda que “nada sale a la primera en ningún sitio, por lo que nos tenemos que exigir ser mejores cada día”.

“Tengo la mejor plantilla del mundo”, ha afirmado Company, que ve al equipo, pese a su irregularidad durante el campeonato, “capacitadísima” para pelear por los objetivos.

Su primer mensaje no ha podido ser más ambicioso. “Quiero un equipo que busque que pasen las cosas, que sea protagonista y asuma riesgos”, afirma el valenciano, que desea “construir una identidad” para que el Hércules mire siempre “adelante y hacia arriba”, tal y como le corresponde “como entidad grande e histórica que es en la categoría”.

Afirma que se ha encontrado un vestuario “que sale de un duelo inevitable”, en alusión a la marcha de Rubén Torrecilla, el anterior entrenador, pero ha detectado “una ilusión y una energía desbordantes”, así como una predisposición “increíble” en sus nuevos jugadores.

“Estamos encantados con todo lo que vemos y se respira”, señala el técnico, que garantiza que el Hércules será a partir de ahora el equipo “de las cero excusas”, por lo que ni los rivales, ni la juventud de sus jugadores, ni los campos serán argumentos para no mantener un estilo y una personalidad propia.

“Queremos ser protagonistas y mandar siempre y nos da igual cualquier campo. Vamos a construir una identidad propia y nos da igual que el rival sepa lo que vamos a hacer, porque vamos a mandar y a atacar en todos los partidos”, explica el nuevo entrenador herculano.

“Tenemos un margen de mejora elevado”, añade Company, que desea mantener la fiabilidad del Hércules en el Rico Pérez, donde quiere que los adversarios sientan “antes del pitido inicial” que no van a poder sumar puntos.

No se marca objetivos a medio plazo más allá de ganar el sábado al filial del Betis y de construir una “identidad” de equipo, pero tiene claro que el Hércules no está diseñado para medrar por la zona media de la tabla en Primera RFEF.

“El Hércules es un club muy grande y los grandes tienen un sitio para estar, que es arriba. Y es lo que vamos a conseguir y para eso hemos venido”, argumenta el entrenador, que ha desvelado que el acuerdo con el Hércules fue rápido “porque nadie le puede decir que no a la grandeza de este club”.

“Es inmenso. Aquí venimos todos, con una ciudad increíble y una afición que ya se percibe”, añade el preparador, que no se mostró “en absoluto” preocupado por la sequía goleadora de Slavy y Fran Sol, sus dos principales atacantes.

“Son delanteros top de la categoría y mi confianza es total en ellos. Meterán goles y darán muchas asistencias”, pronostica el técnico, que desea aprovechar al máximo las cualidades ofensivas de jugadores como Mangada, Aranda, Unai Ropero o Ben Hamed.

Torrecilla

Company ha tenido palabras de elogio para Torrecilla, al que ha agradecido el clima familiar que ha formado en el vestuario. “Le he felicitado y le he dicho que donde está él he estado yo y que donde estoy yo, él volverá a estar. Es el ciclo de los entrenadores: morir en un sitio para renacer en otro”, ha argumentado.

En cuanto a su debut ante el Betis, el valenciano definió al filial como un equipo de “talento puro, pero también con cierta inexperiencia”. “Te pueden arrasar en 10 minutos o tú a ellos en otros 10. Espero un equipo atrevido, con un talento enorme y que querrá la posesión del balón”, ha señalado.