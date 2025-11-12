El Hércules incorpora al centrocampista franco-argelino Mehdi Puch

Mehdi Puch-Herrantz se suma al proyecto del Hércules. El centrocampista parisino, de 21 años, es oficialmente nuevo jugador del equipo alicantino tras haber convencido plenamente al cuerpo técnico durante las tres semanas que ha estado a prueba con la plantilla.

El entrenador, Rubén Torrecilla, había dado el visto bueno a su incorporación prácticamente desde la primera sesión, en la que ya apreció una "calidad y dinamismo fuera de lo común". El Hércules quiso cerrar cuanto antes la operación, aunque se encontró con algunas dificultades burocráticas que finalmente ha conseguido resolver.

Puch-Herrantz procede del AC Ajaccio, de la segunda división francesa, club del que quedó liberado el pasado verano tras su descenso administrativo, por lo que era un jugador libre para firmar por cualquier otro equipo.

El nuevo futbolista herculano ha sido internacional con las categorías inferiores de Argelia y ocupará ficha sub-23, otro de los factores que han animado al club a apostar por un jugador de "presente y gran futuro", según explicó Torrecilla.

Formado en el fútbol francés, Puch es, según el Hércules, un jugador con "calidad técnica, buen manejo del balón y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en la medular".

"Con su llegada, el Hércules refuerza el centro del campo con juventud, talento y proyección de futuro", resume la entidad en su comunicado.

El centrocampista franco-argelino ha firmado por lo que resta de temporada y una más, aunque el Hércules se ha reservado la opción de ampliar su contrato un año adicional si lo considera oportuno.

Trámites burocráticos

A pesar de que el Hércules necesita efectivos para paliar la plaga de lesiones que ha afectado a la plantilla en los últimos meses, el debut de Mehdi Puch-Herrantz aún deberá esperar.

El club alicantino lleva más de una semana cruzando la documentación necesaria con la Federación Francesa y la FIFA para contar con el jugador a partir de la próxima semana, aunque tampoco se descarta el escenario de que no pueda hacerlo hasta enero.

En ese caso, el futbolista estaría disponible para Torrecilla el primer día del nuevo año, con la ventaja de llevar casi dos meses entrenando junto a sus nuevos compañeros.