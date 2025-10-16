Torrecilla se enroca en el banquillo del Hércules y no se siente cuestionado por el club

Rubén Torrecilla se enroca y no mira más allá del vestuario y del próximo partido. El técnico, a pesar de las evidencias y los contactos con diversos perfiles de entrenadores, no se siente cuestionado por la cúpula del club y asegura que no existe ni ha existido ningún ultimátum.

Entiende que los técnicos viven de los resultados, pero sigue convencido de que puede cambiar la dinámica del Hércules, colista de la competición cuando la aspiración del equipo era pelear por el primer puesto desde el banderazo de salida.

El cacereño señala como algo ajeno al club los rumores sobre un posible relevo en el banquillo, sin tener en cuenta los contactos conocidos, directa o indirectamente, con varios entrenadores, como Jon Pérez Bolo, Miguel Álvarez, Juan Ignacio Martínez o Romo.

Sin nombrar a nadie, Torrecilla recordó que todos los que aspiran a su puesto están "en el banquillo", ya que recordó que el titular sigue siendo él.

"Mientras hay vida hay esperanza. Voy a seguir afrontando mi reto en Hércules hasta el último día que esté aquí. Nadie dirá que Rubén Torrecilla no dejó ni una gota de sudor o esperanza por este club", argumenta.

"Yo estoy tranquilo. Al entrenador se le ve en las situaciones más complicadas. Vamos a salir de esta. Que esperen", asegura en alusión a sus posibles relevos Torrecilla.

El preparador extremeño siente el respaldo en cada entrenamiento de Enrique Ortiz, propietario del club, de la dirección deportiva, dirigida por Paco Peña, y Javier Portillo, asesor de ambos.

"Eso es algo que te da credibilidad ante los jugadores", señala Torrecilla, quien no desea que la incertidumbre sobre su futuro pueda pasar factura a los futbolistas.

"Lo que nos ha caracterizado durante estos dos años y cinco meses que llevo en el Hércules es la unión, que es lo que te hace salir de cualquier problema", explica el preparador, quien no desea ver al equipo "preocupado o apagado".

"Yo cargo con todo en mi espalda para que ellos puedan demostrar lo buenos que son", apostilla el entrenador. "No quiero penas ni a nadie decaído. Hay que afrontar todo con buena cara porque así es como se sale", agrega.

Torrecilla, pese a la mala dinámica actual, garantiza que en el Hércules ha pasado "por más momentos bonitos de los que pensaba", por lo que incide que ahora toca trabajar para salir de la actual mala dinámica.

Filial a la vista

La estadística del Hércules con los filiales da miedo. Y más aún contra el Villarreal B, equipo que en los últimos años ha convertido el Rico Pérez en su patio de recreo. "Hay que hacer que no estén cómodos, porque si no, sufriremos", avisa.

"Esta es una plaza importante en la que exponerse y van a venir como aviones", alerta el entrenador, que ha confirmado que realizará rotaciones al tener que disputar su equipo tres partidos ante filiales en apenas una semana.

En este sentido, el técnico confirmó las bajas de Dapaah, Nico y Monsalve y la más que probable ausencia de Samu Vázquez. Jeremy Pino puede ser la gran novedad tras haber mostrado su recuperación en el amistoso ante Argentina, en el que disputó 60 minutos, más de lo que ha competido en todo el curso con el Hércules.

El técnico no ha ocultado su "cabreo" por este dato, ya que entiende que el jugador ha estado expuesto a riesgo de recaída de una lesión cuando ni siquiera había reaparecido aún con el Hércules.

Proyecto de futuro

El entrenador también se ha pronunciado sobre el proyecto de la futura Ciudad Deportiva del Hércules, desvelado esta misma semana por el Ayuntamiento de Alicante.

"Es lo más grande que le puede pasar al Hércules, tener una ciudad deportiva en la que se formen sus equipos y haya material y campos. Estar unidos en un mismo sitio es crecimiento para el futuro y que el Hércules pueda vivir con canteranos", argumenta.

"Enrique Ortiz tiene mucha ilusión en ver crecer al Hércules y lo que le duele es no ganar. Se apaga cuando no ganamos, pero le veo muy motivado y con ganas. Me ha sorprendido y no es el presidente que me habían comentado. Hay que darle alegrías a todas la afición y a él porque se lo deja todo por el club", ha finalizado.