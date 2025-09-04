Torrecilla avala la renovación de Nico por el Hércules: "Es el escudo del club"

El Hércules echará el resto para renovar a su capitán, Nico Espinosa. El director deportivo adelantó que el club ya ha contactado con el jugador y su representante para hacerles saber el interés por prolongar su contrato, que finalizará el próximo mes de junio.

El técnico del equipo, Rubén Torrecilla, hombre clave en el resurgir del extremo, también avala esta operación. El extremeño califica a Nico Espinosa como un jugador "importantísimo" al que compara con el "escudo" de la entidad.

"Es la cabeza visible de la afición. Es herculano y alicantino y no debe haber problemas (para su renovación) porque está contento y a gusto", argumenta Torrecilla.

El cacereño mantiene una relación especial con el extremo. Torrecilla heredó tras su llegada al banquillo a un jugador frágil en lo físico y lo anímico. El alicantino había enlazado varias lesiones y había riesgo real de que no explotara todo su potencial.

Torrecilla supo darle al extremo espacio, cariño y paciencia. Fue dosificando sus apariciones hasta lograr la mejor versión conocida del extremo. "Lo primero que tiene que hacer Nico ahora es recuperarse y volver a ser feliz, como el año pasado, en el que jugó varios partidos", añade el entrenador herculano.

El entrenador del Hércules está convencido de que el capitán herculano tiene un perfil "para jugar en Primera perfectamente" y garantiza que el jugador "está contento" en su club. "Tiene que seguir con su proceso para llegar a la élite y si es con el Hércules, mejor", añade Torrecilla, que garantiza que todas las partes implicadas en la negociación desean que siga en la entidad.

Nico Espinosa entrenando. Hércules CF

El extremo, mientras tanto, sigue trabajando al margen del grupo para recuperarse de una lesión en el tobillo que le tendrá lejos de los terrenos de juego entre dos y tres meses. Nico y el recién llegado Jeremy de León son las únicas bajas herculanas para el partido del sábado en Ibiza.

De tú a tú

En cuanto al duelo de este sábado, el entrenador del Hércules afirma que le gusta enfrentarse a rivales que plantean los partidos "de tú a tú" como el Ibiza.

"Al Ibiza le gusta jugar como nosotros, somos parecidos en el modelo. Nos gusta tener la posesión, presionar, ser vertical y dominador del juego", explica el entrenador, que destaca que el conjunto balear "se ha reforzado bien" con nombres importantes como el de Fede Vico.

"Espero un partido como el que disputamos ante el Elche. Hay que saber dónde están los espacios para hacerles daño", ha comentado el cacereño, que negó que en la plantilla exista algún síndrome como visitante por los malos resultados obtenidos el pasado curso lejos del Rico Pérez.

"Es un equipo nuevo y una temporada nueva. No miramos eso ni tampoco que en casa éramos de los mejores", asegura el entrenador, que alerta a sus jugadores de que deben estar muy atentos a los "minutos finales de los partidos".

El entrenador del Hércules se ha mostrado convencido de que el equipo, pese a estar "cerca" de lo que desea, "irá a más", ya que recuerda que el "60 % de la plantilla es nueva". "Hemos fichado gente con galones y jóvenes con hambre. Estoy feliz con el equipo porque me gusta lo que veo", añade.

Cambio de horario

Además, el club ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el encuentro correspondiente a la tercera jornada de Liga del grupo 2 de Primera RFEF, programado para las 19:15 horas del 12 de septiembre, comience más tarde para no perjudicar a sus abonados.

El entrenador ha confirmado este viernes la solicitud de la entidad herculana, que pide que se retrase al menos dos horas para que la mayoría de sus 11.000 abonados puedan asistir al Rico Pérez.

"Muchos de nuestros aficionados han pagado un abono, pero a esa hora están trabajando. No es un horario oportuno. Creo que no debería haber problemas en retrasarlo dos horas y más siendo los únicos que jugamos ese día", precisa el técnico.