Rubén Torrecilla apunta al ascenso del Hércules: "Hay un equipo muy bueno para conseguir el objetivo"

Rubén Torrecilla descuenta las horas para iniciar su tercera temporada consecutiva en el banquillo del Hércules, un logro épico sólo al alcance en el último medio siglo del legendario Arsenio Iglesias.

El técnico extremeño afronta el tercer episodio de su trilogía herculana "híper motivado" y convencido de que puede alcanzar al final de la temporada el reto para el que se le contrató: el ascenso al fútbol profesional.

Tras los recelos del final del pasado curso, entrenador, propiedad y dirección deportiva han pasado página y apuestan por la unidad.

"El club, Enrique (Ortiz) y Paco (Peña) han hecho un esfuerzo por tener una plantilla muy buena", afirma el preparador cacereño, que proclama una "fe ciega" en que el Hércules alcanzará el objetivo.

El técnico cuenta con una plantilla de su gusto, apuntalada este mismo viernes con la incorporación del centrocampista guineano Vique Gomes, procedente del Villarreal. El africano, jugador al que comparó por su despliegue físico con Makelelé, el ex futbolista de Celta y Real Madrid, ha sido finalmente el elegido por delante de Diego Méndez, descartado tras sufrir una lesión.

Además, Torrecilla aún suspira por un nuevo portero Sub 23. El joven Marcos Mompeán es un gran proyecto de portero, pero necesita minutos y partidos para seguir creciendo, por lo que tenerlo como segundo de Abad era condenarlo al banquillo.

Torrecilla admite que tiene a su disposición un equipo "muy bueno" del que destaca que se comporta como "una familia", algo que consideró "fundamental" para lograr los objetivos.

Para esta nueva temporada, el extremeño deseó que el Hércules "compita, sea atrevido y busque la portería rival" y alertó del peligro del primer rival, el Tarazona, un equipo "sin el nombre de otros candidatos, pero con buenos jugadores".

"El Tarazona tiene el mismo entrenador desde hace tiempo y prioriza el bloque. Maneja bien el balón parado y las transiciones, por lo que hay que llevar el partido a nuestro terreno", avisa el preparador.

El VAR

Rubén Torrecilla tendrá aún mayor protagonismo en la banda la próxima temporada, ya que tendrá la potestad de pedir hasta en dos ocasiones la intervención del VAR cuando lo considere oportuno. El técnico aplaude esta iniciativa, sobre todo para clarificar las acciones del gol y las expulsiones.

El técnico ha confirmado la baja para el debut liguero de Jeremy de León, en plena recuperación de una lesión en el hombro. Torrecilla asegura que el puertorriqueño es un extremo que encaja "como anillo al dedo" en el sistema de juego del Hércules y calcula que aún tardará cerca de un mes en estar a disposición del equipo.

La enorme competencia que existirá este curso en la plantilla supone un "un bendito problema" para el entrenador, que recuerda que uno de sus anhelos del pasado curso era contar con un banquillo más profundo.

Mejorar fuera de casa

"Las ligas se ganan en los dos últimos meses y una plantilla larga te da la posibilidad de llegar bien al final", asegura el preparador, que presume de que en la confección se la plantilla hay una mezcla de "juventud, pero con experiencia ya en la categoría, y veteranía".

"Hay un grupo con hambre y con ganas de hacer grandes cosas en el Hércules", valora Torrecilla, que no oculta que el principal aspecto a mejorar con respecto al año pasado es el rendimiento en los partidos "fuera de casa". "Se nos escaparon muchos puntos en los descuentos, por eso nos viene bien contar con jugadores expertos", apostilla.

El técnico no ha querido pronunciarse sobre los detalles que motivaron la rescisión del contrato del lateral Xavi Pleguezuelo, apenas mes y medio después de su fichaje, ni tampoco si César Moreno será finalmente el jugador que causará baja en la plantilla.

Torrecilla ha elogiado el "paso adelante" dado en la pretemporada por el canterano Jorge Galván y pide a la afición que mantenga el apoyo en el equipo. "Ella es el corazón del Hércules. Habrá rectas, curvas y badenes durante el camino, pero si estamos juntos seguro que lo vamos a conseguir", sentencia.

Reclamación

Al Hércules no le ha sentado bien el horario del partido de la segunda jornada. Tendrá que visitar al Ibiza el día 7 a las 16:00 horas, por lo que el entrenador ha anunciado que el club, junto al conjunto local, va a pedir un cambio de horario a la RFEF.

"Es inhumano, lo tienen que cambiar", declara el técnico, que recordó que el encuentro puede disputarse bajo una temperatura que supere los 30 grados. "En el norte lo puedo entender, pero en una isla, con humedad, calor… No se pide nada fuera de lo normal", añade.

"Queremos evitar golpes de calor o que alguien pueda pasar una mala tarde", insiste Torrecilla, que también lamenta que los equipos no conozcan los horarios de sus próximos partidos con mayor antelación para poder organizar sus desplazamientos y el de sus seguidores.