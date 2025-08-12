Mosalve y Rentero, liderazgo y contundencia para la defensa del Hércules

Una de las obsesiones del cuerpo técnico del Hércules una vez finalizada la pasada temporada era cerrar la vía de agua abierta en su defensa durante gran parte de la competición.

El director deportivo, Paco Peña, y el entrenador, Rubén Torrecilla, eran conscientes de que no se podía aspirar a grandes metas con un sistema defensivo permeable y frágil, incapaz de sujetar al equipo en los momentos complicados de los partidos.

Para arreglar la avería, el Hércules decidió echar el resto en el mercado con la incorporación de Nacho Monsalve, futbolista que llega del Eldense, y Javi Rentero, central del Alcorcón por el que pagó su cláusula de rescisión (100.000 euros).

“Nacho nos va a dar seguridad, pero también empaque y veteranía”, ha comentado Peña sobre el central madrileño, del que destaca su capacidad para jugar en los dos perfiles de la defensa y, sobre todo, su “predisposición” para aceptar la oferta herculana.

El defensa central del Hércules, Nacho Monsalve, afirmó este martes, durante su presentación oficial, que el equipo alicantino lleva “mucho tiempo” del lugar en el que tiene que estar, en referencia al fútbol profesional, al que espera ayudar a devolverlo “paso a paso”.

El madrileño, de 31 años, tiene claro que el objetivo del equipo es el ascenso. “El Hércules lleva mucho tiempo alejado de dónde tiene que estar”, afirma el ex del Eldense en alusión al fútbol profesional, que aceptó la oferta del Hércules por tratarse de un club “histórico” que está en una zona “en la que estoy cómodo”.

Mosalve ha elogiado el nivel futbolístico de la plantilla, pero también “su hambre y la intensidad”. “Tenemos margen de mejora porque cada día hay que buscar ese punto de rendimiento máximo”, señala el defensa, que agradece para la estabilidad del proyecto que el entrenador, Rubén Torrecilla, y el director deportivo, Paco Peña, lleven varios años en sus puestos.

Nacho Monsalve asegura que su misión en el equipo será la de ejercer de “líder” dentro y fuera del campo, además de “ayudar, servir al equipo y aportar mi experiencia y mi mejor versión”. El central, por último, admite que el equipo ya tiene ganas de competir si bien está centrado en preparar lo mejor posible la primera jornada ante el Tarazona.

Buena pinta

Javier Rentero es una de las sensaciones de la pretemporada. El madrileño realizó una exhibición defensiva en el segundo derbi ante el Elche, en el que logró tener bajo control a un delantero del potencial físico de Mourad.

El jugador, que agradeció que la afición desplazada al Martínez Valero coreara su nombre, tiene muy buenas sensaciones y asegura que en el vestuario alicantino se está “construyendo algo que tiene muy buena pinta”.

El defensa aceptó la oferta del Hércules “porque me gustan los retos”. “El del Hércules, que es pelear por el ascenso, es grande y bonito. A un club histórico como el Hércules es fácil venir”, explica el madrileño.

En cuanto al objetivo del Hércules en la competición, Rentero declara que está “muy claro”, en alusión al ascenso, y añade que pondrán “todos los medios para conseguirlo, pero con respeto a la categoría”.

Por último, Rentero desvela que uno de los motivos por los que aceptó la oferta blanquiazul es por su afición y su estadio, del que comenta que “impresiona”, además de la historia del Hércules, equipo al que recuerda haber visto jugar en Primera hace ya tres lustros.