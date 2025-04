Torrecilla: "Nadie va a bajar los brazos mientras yo esté en el Hércules"

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, camina por esa fina frontera que separa la realidad del deseo. Las opciones de pelear por la promoción de ascenso del equipo alicantino penden de un hilo. Con solo ya 15 puntos en juego, el Hércules debe recortar siete —seis reales más uno más del coeficiente particular— a sus rivales, dato que si se tiene en cuenta el trazo irregular del equipo parece una misión imposible.

"Está muy difícil porque no dependemos de nosotros mismos. Hay muchos equipos por delante y no dependes ya de que pinche uno, sino más. Hay que intentar ganar los cinco partidos porque nunca se sabe", argumenta el extremeño, que se marca como primera meta ganar este domingo al Alcorcón (19:30 horas) y, posteriormente, llegar vivo a las dos últimas jornadas en el Rico Pérez ante Intercity, como visitante, y Sanluqueño.

Sin embargo, Torrecilla aún mantiene un hilo de esperanza. "Si ganamos el domingo todo se verá de otra manera", señala el entrenador, que descarta con rotundidad cualquier opción de que su equipo, ante la dificultad de la empresa, se deje llevar en el tramo final del campeonato.

"Yo he intentado motivar a los jugadores desde el primer día siempre para ganar. Si veo que alguien baja los brazos, entra un compañero y no pasa nada. Hay que tener esa mentalidad de que todavía se puede luchar por todo", afirma el preparador, que recomienda no mirar el futuro "sino el presente".

"Nadie va a bajar los brazos mientras yo esté aquí", reitera Torrecilla, que prefiere enfocar sus energías en vencer al Alcorcón, un rival que llega crecido y en plena remontada clasificatoria. Los madrileños, que golearon al Hércules en la primera vuelta (4-1), han escapado del descenso y ya han dado caza al conjunto alicantino en la clasificación.

"Vienen con la moral alta. Han estado muchas jornadas metidos en el descenso de forma inmerecida, porque tienen una plantilla bastante buena, para estar peleando por el playoff", asegura el técnico, que se agarra a la solidez herculana en su feudo para mantener viva la llama de la esperanza.

"En casa nuestra puntuación es buena. Los chavales se sienten arropados y no bajan el pie del acelerador. Quedan muchos puntos y pueden pinchar los de arriba y los de abajo", subraya.

Nombres propios

El entrenador del Hércules ya podrá contar esta jornada a pleno rendimiento con Alejandro Sotillos, plenamente recuperado de sus problemas físicos, y confirmó la titularidad el domingo en el lateral izquierdo de Abraham del Moral por el sancionado Retu. "Ha tenido muy mala suerte durante el campeonato por una sucesión de lesiones, pero llega su momento", ha comentado Torrecilla.

El técnico también se refirió a la pérdida de protagonismo en la segunda vuelta de Mario García, uno de los grandes fichajes del equipo el pasado verano. "Son cosas internas que hablé con él. Lo importante es el grupo y mirará por encima de todo mientras sea el entrenador", señala Torrecilla, que aclara que los motivos que le han llevado a prescindir del mediocentro son "deportivos". "Yo no me caso con nadie y aquí el puesto se gana currando", añade.

El cacereño, única voz pública del club desde hace tiempo, también se ha referido a las renovaciones de jugadores, si bien prefiere no "trastocar la tranquilidad" del vestuario a pocas jornadas del final de la competición.

Cuestionado por Alvarito y Mangada, cuyos contratos expiran en junio, el técnico los define como "buenos chavales que se dejan la vida por este escudo". "Si queremos estar en el fútbol profesional hay que tener gente que sienta este escudo", añade el técnico, que confía que más pronto que tarde Javi Moreno y Carlos Abad, con los que el club ya está en negociaciones, cierren su continuidad en el equipo.

"Javi es feliz aquí y Carlos está siendo reconocido tras años complicados. Están en el sitio para seguir creciendo y aquí la gente los quiere. Eso no es fácil en otros sitios", ha finalizado el entrenador herculano.