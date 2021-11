Paquito: "Es un honor formar parte de la historia del club en el que has estado media vida"

Francisco Escudero Paquito ha regresado este viernes a la que ha sido su casa durante casi un cuarto de siglo repartiendo saludos, abrazos y algún beso entre empleados, aficionados y algún que otro excompañero.

El histórico capitán, segundo jugador con más partidos oficiales en la entidad, ha recibido de manos de Manuel Palomar, presidente de la Comisión del Centenario, una camiseta con el número 100 a la espalda y el agradecimiento por aceptar, pese a su dolorosa salida de la entidad, ser el primer embajador de la celebración.

"Ha sido una figura indiscutible del Hércules como jugador y como técnico en todas sus facetas. Ha llevado siempre la sangre blanquiazul en sus venas. En esta Comisión queremos recuperar la historia y tú eres historia", dijo Palomar antes de dar paso a la rueda de prensa del mítico centrocampista.

El alicantino, de 56 años, ha agradecido a la Comisión que se acordara de él. "Es un honor formar parte de la historia del club en el que has estado media vida y al que he seguido durante toda mi vida", dijo el excapitán, quien calificó como "inmerecido ser el primer embajador".

Volver a resugir

"Creo que ha habido otros con más méritos, pero estoy agradecido por haber contado conmigo y aportaré todo lo que esté en mi mano", dijo el histórico centrocampista, quien confió en que el club, en las horas más oscuras de su centenaria existencia, remonte "porque hay mucha gente pendiente y deseando que vuelva a resurgir".

El excapitán no quiso quedarse con un detalle de su paso por el Hércules "porque me quedo con todo". "Como en la vida, ha habido cosas positivas y negativas. Hay que disfrutar de los buenos y aprender de los malos", añadió. Paquito recordó que "siempre" ha defendido al Hércules y Alicante por todos los campos y estadios de España, si bien dijo que ahora ve las cosas de "otra forma y soy menos ultra".

Por sentimientos

Paquito pidió a la afición que no se deje llevar por una mala dinámica de resultados de los últimos años "porque un equipo se mueve por sentimientos". "Hay muchísimos herculanos que no tienen el ánimo que deberían. Tienen que confiar, porque un año se va a ascender, aunque sea por estadística", comentó el ex jugador, quien recordó que, pese a estar en crisis, siguen acudiendo al estadio Rico Pérez "cuatro mil o cinco mil aficionados", que se multiplicarán exponencialmente en el caso de que el equipo se dispare en la clasificación.

Paquito, siempre fiel a los colores del Hércules, se refirió a la situación del deporte alicantino y en especial a la aparición emergente del Intercity, nuevo rival ciudadano del Hércules. "Es bueno que haya rivalidad porque hace que la gente despierte y esté más con su equipo. Es una rivalidad sana y sin envidias", comentó el ex capitán, quien se mostró comprensivo con las protestas de parte de la afición del Lucentum tras la unión con el Intercity.

"Hay una gran parte de la afición del Hércules que también es del Lucentum y al revés. Incluso había peñas de los dos equipos", recordó. Por último, Paquito pidió a la afición "estar unidos y no tener prisa" porque el Hércules necesita en estos momentos "del apoyo de todos sus seguidores".

