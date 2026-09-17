Un viaje por el nacimiento y la consolidación del Martínez Valero

Elche cuenta ahora con un nuevo recorrido por la historia de uno de sus grandes símbolos. El libro Martínez Valero 1976-2026, obra del historiador Antonio J. Pamies, reconstruye el nacimiento y la evolución del estadio del Elche desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los principales referentes deportivos y sociales de la ciudad.

La publicación, presentada en el palco del estadio, reúne 150 fotografías históricas, muchas de ellas inéditas, y repasa los principales episodios deportivos y sociales relacionados con el recinto franjiverde.

El acto contó con la presencia del presidente del Elche, Joaquín Buitrago; el director general, Pedro Schinocca; representantes de colectivos de aficionados y varias generaciones de futbolistas, entre ellos Miguel Quirant, Paco Bonet, Nino o Acciari.

Pamies recuerda que el proyecto del nuevo estadio llegó en un momento especialmente importante para Elche. El club se había consolidado en Primera durante la década de los sesenta, con un máximo goleador nacional y una final de Copa, pero necesitaba crecer también fuera del terreno de juego.

"El Elche necesitaba crecer socialmente", explica el historiador, que sitúa el origen del proyecto después de "la crisis del calzado" y en un contexto marcado por los "desencuentros políticos".

La construcción del estadio fue impulsada por el entonces presidente Manuel Martínez Valero y su directiva. Las obras comenzaron en julio de 1975 sobre unos terrenos en los que había palmeras y almendros y concluyeron apenas trece meses después.

Pamies relata en el libro las dificultades que rodearon aquel proyecto, que llegó a iniciar sus obras sin todos los permisos necesarios, y cómo aquel ambicioso plan terminó convirtiéndose en el estadio que hoy identifica al Elche. "Nació muy a lo Elche", señaló en alusión a la frase que se popularizó en la anterior etapa del equipo en Primera para aludir a su capacidad de rebeldía y resistencia.

El recinto fue inaugurado el 8 de septiembre de 1976 con un partido entre el Elche y la selección de México que terminó con empate a tres goles. Desde entonces, el Martínez Valero ha acogido grandes partidos del conjunto ilicitano, encuentros internacionales y fue una de las sedes del Mundial de España de 1982.

La obra también recupera algunas de las curiosidades que acompañaron al estadio durante sus primeros años. Entre ellas figura el foso que rodeaba el terreno de juego, que llegó a contar con agua y nenúfares, una imagen muy alejada de los actuales estadios de fútbol, o lo orgulloso que estaba Martínez Valero de su obra.

El libro, además, pone el foco en las personas que hicieron posible la construcción. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, recuerda que detrás del proyecto hubo numerosos empresarios de la ciudad que comprometieron su patrimonio.

"Martínez Valero fue la cabeza visible, pero no hay que olvidar al gran número de empresarios que se dejaron la vida. Podemos decir orgullosos que tenemos un estadio pagado que pertenece al Elche. Pocos clubes pueden decir eso", afirmó Buitrago durante la presentación.

El presidente también destacó el papel del antiguo Altabix, al que definió como la "cuna" del actual estadio y el lugar en el que el club se convirtió "en un grande de verdad".

A través de 150 fotografías, documentos y testimonios, Pamies reconstruye así medio siglo de historia de un recinto que ha acompañado la evolución del club y de la propia ciudad. Martínez Valero 1976-2026 tiene un precio de 25 euros y está disponible en las tiendas oficiales del Elche y en su tienda online.