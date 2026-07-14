El Elche traspasa a Álvaro Rodríguez al Bournemouth en una operación de 25 millones

El Elche ha cerrado este martes una de las operaciones más relevantes de su historia con el traspaso del delantero uruguayo Álvaro Rodríguez al AFC Bournemouth, de la Premier League.

La entidad ilicitana y el club inglés han alcanzado un acuerdo para la venta del atacante en una operación valorada en 25 millones de euros, más otros cinco en función de variables, aunque el Elche percibirá 12,5 millones, ya que el otro 50 % de los derechos económicos del futbolista pertenece al Real Madrid.

El traspaso sitúa a Álvaro Rodríguez entre las operaciones de mayor dimensión económica realizadas por el club franjiverde, solo superada por la venta de Mendoza (16 millones) al Atlético el pasado invierno y supone un excelente negocio para la entidad.

El Elche apostó por el delantero el pasado verano, cuando adquirió el 50 % de sus derechos por dos millones de euros, una inversión que apenas un año después se ha revalorizado de forma extraordinaria gracias al rendimiento ofrecido por el hispano uruguayo en Primera.

En su única temporada como franjiverde, Álvaro Rodríguez ha disputado 34 partidos de LaLiga, en los que ha firmado siete goles, convirtiéndose en una de las referencias ofensivas del conjunto dirigido entonces por Eder Sarabia. Su aportación resultó decisiva en varios momentos del campeonato, especialmente en el tramo final.

Entre sus tantos sobresale el conseguido en la última jornada del campeonato, en Montilivi, frente al Girona. Aquel gol certificó matemáticamente la permanencia del Elche y quedó grabado como uno de los momentos más importantes de la temporada para la afición ilicitana.

Álvaro tras el gol que valió la permanencia en Girona. Elche CF

El club quiso destacar precisamente esa aportación deportiva y humana en el comunicado oficial con el que anunció su salida.

La entidad aseguró que el delantero "ha dejado una huella imborrable en el equipo y en la afición" y agradeció "su profesionalidad, dedicación y trabajo" durante el tiempo que ha defendido la camiseta franjiverde, además de desearle suerte en su nueva etapa en la Premier League.

Más allá del importante ingreso económico, la marcha del delantero obliga al Elche a acelerar su planificación deportiva.

El equipo pierde a su principal referencia ofensiva y se queda sin delanteros específicos tras las salidas de Rafa Mir, André Silva y ahora Álvaro Rodríguez, por lo que la dirección deportiva deberá acudir al mercado para reforzar el ataque antes del inicio de la competición.

Desde el punto de vista económico, la operación refuerza la estabilidad del club. Los 12,5 millones de euros que ingresará el Elche permitirán afrontar con mayor margen la confección de la plantilla tras obtener un importante rendimiento de un futbolista por el que pagó dos millones hace apenas un año.

Agradecido por la experiencia

Tras hacerse oficial el traspaso, Álvaro Rodríguez se despidió de la afición a través de un vídeo difundido por el club. "He disfrutado de cada minuto" en el Elche, afirmó el delantero, que calificó de "increíble" su etapa como franjiverde y aseguró que "la energía y la afición han sido algo muy especial para mí".

El hispano-uruguayo definió como "brutal" el cariño recibido, confesó que ha sido "más feliz que nunca" en el club y agradeció el apoyo de su entorno y de todas las personas de la entidad por ayudarle a dar "el gran paso" de fichar por un equipo de la Premier League. "Nunca podré agradecerlo suficiente. De corazón, muchas gracias", concluyó.