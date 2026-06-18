El Elche rescinde la cesión de Rafa Mir tras su condena por agresión sexual

El Elche ha anunciado este jueves la ejecución de la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral del delantero Rafa Mir, pactadas previamente con el Sevilla y el propio jugador, y señala que condena cualquier acto de violencia.

Rafa Mir fue condenado este lunes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a 8,5 años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones durante su etapa como jugador del Valencia.

La entidad ilicitana no ha precisado los motivos de su decisión, aunque en el mismo comunicado condena "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y expresa su "absoluto respeto al procedimiento judicial", en alusión al proceso en el que está envuelto el atacante.

El murciano, segundo máximo goleador del equipo ilicitano este curso, regresará de este modo al Sevilla, club con el que mantiene contrato, tras quedar extinguida de forma anticipada su cesión al Elche.

Mientras la investigación judicial seguía su curso, en el Elche el mensaje que se transmitía desde el cuerpo técnico y desde el vestuario era de respaldo a uno de sus delanteros, para el que pedían presunción de inocencia.

Un apoyo que, al menos hasta ahora, pretendía aislar al equipo de una polémica que ahora viaja hasta el club hispalense, que ha manifestado en un comunicado su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresado "su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

El futbolista rechazó un acuerdo con la Fiscalía que le suponía una condena inferior a los 2 años de cárcel y que rebajaba la indemnización a la joven: de 74.000 a 50.000 euros. Todo ello, debido a que contaba con vídeos aportados como prueba para defender su inocencia y su relato de que las relaciones fueron consentidas.

La sentencia fue notificada este lunes a todas las partes personadas en el proceso y también condena al amigo de Rafa Mir, el entonces defensa del Alcantarilla CF, Pablo Jara, a dos años y medio de prisión: 2 años por agresión sexual y 6 meses por un delito contra la integridad moral.

Rafa Mir tendrá que indemnizar con 64.000 euros a la víctima, de 21 años, y Pablo Jara a la amiga de esta, de 25 años, con 6.280 euros, después de haberla agredido para echarla del chalé del entonces jugador del Valencia CF.