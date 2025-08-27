Iñaki Peña regresa a Elche para relanzar su carrera

Una de las bombas del mercado de fichajes ha caído en Elche. Iñaki Peña, guardameta del Barcelona, jugará la próxima temporada cedido en el equipo ilicitano tras ampliar su contrato con el conjunto catalán.

La operación, a falta del anuncio oficial por parte de los clubes, es rentable para todas las partes, ya que el Barcelona libera masa salarial, el portero aumenta sus opciones de jugar y el Elche recibe en su vestuario a un elemento diferencial que encaja como un guante en su estilo de juego.

Peña, de 26 años, llegó este martes por la tarde a Elche y a lo largo de la jornada del miércoles pasará reconocimiento médico y se pondrá a las órdenes de Eder Sarabia, con el que reconoce que ha mantenido contacto directo durante los últimos días.

El alicantino afirmó a los medios de comunicación que lo recibieron en el aeropuerto estar "contento" por su llegada al Elche tras un verano complicado y confesó haber visto los dos partidos disputados por el equipo ilicitano en la Liga.

La llegada de Iñaki Peña a la portería del Martínez Valero eleva la apuesta del club en una posición capital para Sarabia. El alicantino, en plena madurez futbolística, tendrá como competencia al veterano Dituro, de 38 años, y al joven Alejandro Iturbe, reciente fichaje y apuesta de futuro de la entidad ilicitana.

El alicantino encuentra en Elche una salida a una situación complicada en Barcelona, donde Joan García, reciente fichaje culé, y el polaco Wojciech Szczęsny le cerraban cualquier opción de alcanzar la titularidad.

Regreso

Iñaki Peña comenzó a tomar contacto con el fútbol en el desaparecido Alicante con apenas cinco años. Su descubridor, Ernesto Almodóvar, se lo llevó poco después al Kelme, el mítico club de fútbol base de Elche, cantera de media provincia de Alicante.

Allí, el joven Iñaki entrenaba durante la semana con los técnicos ilicitanos para jugar los fines de semana con el Villarreal, club por entonces conveniado.

"Se le veían unas condiciones fuera de lo normal", señaló a EL ESPAÑOL Almodóvar en una entrevista realizada el pasado año. El alicantino, director de fútbol 8 del Villarreal, destaca la "calidad técnica" de un portero que, además de brillar bajo los palos, "es capaz de poner la pelota, gracias a que tiene un golpeo brutal, en cualquier zona del campo que le digas".

Tras brillar en la cantera del Villarreal, el filial del Barça y las categorías inferiores de la selección, donde era fijo para Luis de la Fuente, el portero aceptó el reto de marcharse cedido al Galatasaray, donde firmó una buena temporada.

Tras una lesión de Ter Stegen, Xavi Hernández le entregó la titularidad en 2023. El alicantino alternó actuaciones brillantes, como ante el Atlético en Liga y Oporto en Champions, con otras decepcionantes en un equipo en caída libre, inseguro e irregular.

El pasado curso comenzó la competición como suplente, pero la lesión de Ter Stegen le permitió ser titular en la tercera jornada. Peña fue clave en el despegue del proyecto de Hansi Flick. Para el recuerdo queda su gran actuación en el Bernabéu en el 0-4 del Barça al Madrid, así como otras actuaciones destacadas en la Liga de Campeones ante el Bayern (4-1) y Borussia Dortmund (2-3).

También sostuvo a un Barça en inferioridad numérica en la segunda parte de la final de la Supercopa ante el Madrid (5-2).

Iñaki, al contrario de lo que suele ser habitual con los cedidos de equipos grandes, aterriza en Elche tras disputar el pasado curso 23 partidos oficiales la pasada temporada, el último en San Mamés (0-3) en la jornada que abrochó la pasada Liga, y como protagonista directo del triplete nacional conquistado por su equipo, ya que participó en las tres competiciones.

Acostumbrado a los riesgos en la salida de balón y a iniciar la fase ofensiva, el alicantino encaja como un guante en el Elche que sueña Sarabia y que ya ha comenzado a adivinarse en las primeras dos jornadas.