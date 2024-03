El Elche alcanza velocidad de crucero y ya tiene a tiro el liderato

"Desde que estoy en Alcorcón, el Elche es el equipo que más me ha impresionado. No sólo a nivel de fútbol, sino a nivel de piernas, intensidad, presión tras pérdida… Lo felicito y no cabe duda de que estarán al final de la temporada en lo más alto y que ganarán la Liga". Las palabras de Medhi Nafti, entrenador franco tunecino del Alcorcón tras la derrota ante el Elche, no hacen más que confirmar una tendencia que comienza a extenderse en los banquillos rivales y entre cada vez más observadores imparciales de la categoría.

No hay un equipo tan vistoso, atrevido y que proponga tantas cosas y tan diferentes en el césped como el Elche, al que la clasificación sigue aún sin hacer justicia por mucho que en actualidad sea cuarto, a sólo dos puntos del ascenso directo.

Nafti ya se ha enfrentado esta temporada a los dos equipos que ocupan las primeras plazas, Leganés y Eibar, respectivamente, por lo que su mensaje merece ser tenido en cuenta. "Aprovecho esta ventana para felicitarles", dijo el preparador franco tunecino, rendido a la superioridad de la escuadra franjiverde.

[El Elche supera al Alcorcón y se suma a la pelea por el ascenso directo (3-0)]

También desde el vestuario ilicitano, siempre comedido, comienza a ser complicado sujetar el optimismo. "Me veo ganando la Liga", afirmó un eufórico Nico Fernández tras la exhibición de su equipo ante el Alcorcón.

"Tenemos que ir partido a partido. El equipo está comprometido. No debemos mirar la tabla y eso es lo que nos va a llevar a lo más alto", afirmó el argentino, quien compartió las palabras del entrenador rival sobre la candidatura al campeonato. "Yo también lo siento así. El equipo es intenso, recupera y juega", apostilló Nico Fernández.

Línea ascendente

Las palabras de Nafti y Nico Fernández corroboran la tendencia que inició el Elche tras el parón navideño, que dibuja al grupo de Beccacece como el mejor de la categoría en 2024. A excepción del accidente en Amorebieta, rival ante el que el equipo ilicitano mereció más, la dinámica del Elche es espectacular y se apoya, principalmente, en un blindaje defensivo sin precedentes. El Elche sólo ha recibido un gol, y a domicilio, en las últimas nueve jornadas, ocho de ellas con el argentino Matías Dituro bajo los palos.

El Elche ocupa la cuarta posición, su mejor posición desde que arrancó el campeonato, y tiene el ascenso directo, por segunda vez en el curso (la primera fue antes de visitar al Amorebieta), a sólo dos puntos. Pero nunca antes el liderato, aunque no es la prioridad, estuvo tan cerca, ya que son únicamente tres puntos, un partido, lo que separa al Elche de la cima.

El equipo de Beccacece tiene pendiente aún un duelo directo en Butarque con el Leganés, primero, por lo que por primera vez desde el pasado mes de agosto el conjunto ilicitano depende de sí mismo para asegurar el ascenso y casi el campeonato, algo que parecía imposible a mediados de octubre, cuando el Elche llegó a estar a 10 puntos del primero.

La dinámica, pero sobre todo las sensaciones, han disparado la euforia en Elche, aunque Beccacece, siempre prudente, pisa el freno. "Todavía queda mucho, pero los chicos hacen todo para lograr el sueño", comentó el preparador, cuyo equipo y afición ya comienzan a preparar el próximo desembarco en Vila-real.