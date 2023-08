Un sincero Beccacece se sienta en el diván del Elche: "A veces las cosas no son como uno quiere y toca afrontarlas”

En una rueda de prensa convertida en diván para un sincero Sebastián Beccacece, el entrenador del Elche ha centrado su discurso en cómo el mercado de fichajes ha desangrado su proyecto tras la salida de varios jugadores clave, obviando prácticamente el encuentro que el conjunto ilicitano va a disputar este sábado contra el Villarreal B con el objetivo de lograr su primera victoria de la temporada.

Así, ha llegado a decir que a su equipo le está costando gestionar en este inicio de temporada el mercado de fichajes, ya que indicó que ha descentrado a sus jugadores ante los rumores de posibles salidas.

“No es sencillo gestionar esto”, comentó el rosarino, quien aseguró que el Elche actual no es el mismo que finalizó la pasada temporada y que además “pueden salir tres o cuatro jugadores más”.

[El Elche firma su peor arranque de Liga en 14 años]

“Al Elche se le exige estar arriba, pero tiene que haber coherencia”, comentó el preparador en referencia a sus opciones tras las salidas de algunos jugadores, aunque a pesar de las dificultades se mostró convencido de que acabará encontrando la solución.

“Cuando llegué era más caótico de lo que es hoy. Esto es muy largo y no podemos enterrarnos por dos partidos”, insistió el argentino, quien reiteró que hay que esperar hasta la jornada 32 “para hablar de favoritos”. Beccacece aseguró que su equipo no siente presión por un mal inicio, ya que dijo que eso es algo que afecta “al que no tiene qué comer o no llega a fin de mes”.

“Nosotros tenemos la responsabilidad hermosa de jugar a la pelota. Hay que ganar un partido y competir, pero no irnos a la urgencia”, matizó.

El argentino lamentó que los jugadores sean víctimas de un sistema “que les bombardea con ofertas y promesas”, si bien les exculpó de responsabilidad “porque esta es su profesión”.

“No es lo mismo cuando uno está convencido de estar que cuando tiene dudas. Sólo podemos elegir a los que están enfocados cien por cien en defender esta camiseta. Dimos algunas licencias y ventajas pero se terminaron”, aseveró el entrenador, quien lamentó que parte del trabajo de cohesionar el grupo realizado el pasado curso y la pretemporada se pueda quedar en nada con la salida de varios jugadores.

“Lo teníamos todo encaminado, pero hay que volver a construir. Tenemos claro dónde queremos ir, pero primero hay que redefinir quiénes van a estar”, explicó Beccacece, quien aseguró que, pese a todo, su equipo debería tener al menos “dos puntos” en este inicio de la temporada.

“Nos han tirado cuatro veces a puerta y los tres goles han llegado desde fuera del área”, lamentó. “No me quejo, me agarro a lo que tengo y me reinvento, pero es posible que de los cuatro delanteros del pasado curso no me quede ninguno”, avisó Beccacece, que aseguró que lo único que le pide a sus jugadores es “compromiso total”.

El técnico se mostró convencido de que volverá a formar un Elche “competitivo con diferentes intérpretes” aunque le lleve “algo más de tiempo”. Beccacece volvió a pedir cerrar el mercado cuando comienza la temporada y, pese a sus quejas, aclaró que es una persona “optimista, pero también realista”.

“La exigencia tiene que ir acorde a lo que uno posee. A veces las cosas no son como uno quiere y toca afrontarlas y reconstruirse. Nos hacemos cargo y vamos hacia adelante”, señaló el técnico, quien cree que no se puede hablar de continuidad en el proyecto tras la salida de varios jugadores.

En cuanto al partido ante el filial del Villarreal, Beccacece, que le pidió a su equipo más “regularidad y contundencia”, dijo que se trata de un equipo que tiene una idea muy definida de juego y un estilo “marcado y pronunciado”.

“Tiene jugadores con talento y también funciona como grupo”, dijo el rosarino, quien le pidió al Elche que tenga capacidad para enfrentar a rivales “armoniosos y con talento individual” como el Villarreal B.

Sobre el mercado de fichajes, el técnico recordó que el club tiene cuatro fichas libres que debería cubrir con dos delanteros, un jugador de banda y un defensa, si bien precisó que “por cada uno que salga más necesitaremos un reemplazo”.

Sigue los temas que te interesan