Miguel San Román, a por su segundo ascenso en la portería del Elche

Miguel San Román vuelve a casa. El portero de Benidorm, que ha firmado por dos años, siente el Elche y el Martínez Valero como su hogar, ya que en ningún otro lugar fue tan feliz como en aquella temporada 2019-20. Aunque no jugó tanto como hubiera deseado, el portero dejó huella en el vestuario y en la afición por su implicación y compromiso.

Ahora, tres años después, regresa "más maduro" y con mayor ambición. No le asusta la competencia con Edgar Badía, uno de los iconos del nuevo Elche, y afirma que su principal motivación para volver a Elche es la de lograr un nuevo ascenso a Primera. "Nadie se puede sentar aquí y decir que el objetivo no es ése", dijo en su presentación el benidormense en alusión al ascenso, si bien precisó que conviene "controlar esas expectativas porque la competición es larga y hay que ser consistentes".

"Sabemos las ganas que tiene la afición, que son las mismas que tenemos nosotros", dijo San Román, quien no se sintió intimidado por reeditar la pugna por la titularidad con Badía. "Nunca he rehuido un duelo con ningún portero. He tenido compañeros de renombre y nunca ha sido un problema", afirmó el benidormense, quien destacó "la implicación emocional" que siente con el Elche.

[El Elche suma dos fichajes para la próxima temporada, el centrocampista Aleix Febas y el central Álex Martín]

"Mi objetivo personal es el de disputar el mayor número de partidos la próxima temporada. La gente tiene la idea de que aporto buen ambiente y cariño al grupo, pero no vengo a ceder lo más mínimo y Edgar lo sabe. Vengo a apretar las tuercas", avisó el de Benidorm.

"Para mí es muy importante que al club le vayan bien las cosas y ser partícipe de ello me hace mucha ilusión. Acepto el reto con todas las de la ley", insistió el guardameta, quien añadió que la competencia "fortalecerá al grupo".

San Román aseguró que ha notado cambios en el Elche con respecto a su anterior etapa, ya que ahora aprecia "un nivel de profesionalización muy grande" a todos los niveles. "Se ve más nivel de Primera que de Segunda y espero que eso nos sirva de motivación", dijo el benidormense, que se definió como un portero al que le gusta "dominar el área, la espalda de la defensa y ayudar en la salida del balón".

[El Elche arranca la pretemporada con el mismo bloque, sin altas y con el reto del ascenso]

San Román calificó al técnico, Sebastián Beccacece, como una persona "cercana, pasional y cariñosa" y elogió los diferentes modelos de juego que suele implantar en sus equipos, ya que recordó que en Segunda el Elche se va a encontrar a rivales con diferentes propuestas futbolísticas.

El portero dijo llegar a Elche más maduro que en su anterior etapa y elogió a la afición local, a la que calificó como "ejemplo" para toda España por su apoyo al equipo la pasada temporada a pesar de las circunstancias. Además, agradeció reencontrarse en el vestuario con jugadores como Fidel, Josan o Edgar, de los que aprendió todo en su primera etapa en la entidad.

Más refuerzos

El argentino Mauro Óbolo, uno de los tres componentes de la dirección deportiva del Elche, desveló que el club busca reforzar su plantilla en todas las posiciones a excepción del lateral izquierdo, la única demarcación que ya está completa de efectivos. El club ha realizado hasta la fecha tres incorporaciones y espera cerrar más en los próximos días, según indicó el técnico argentino, quien aseguró que la planificación está siendo "buena", si bien precisó que las negociaciones "llevan su tiempo".

"También los otros clubes trabajan, por eso remarco la voluntad de los futbolistas que han querido venir rápido", dijo el técnico, quien confió en que la inminente llegada a Elche del propietario de la entidad, el argentino Christian Bragarnik, ayude a "acelerar" la planificación deportiva.

Óbolo no quiso desvelar la cantidad de dinero de la que dispone la dirección deportiva para reforzar el equipo, pero garantizó que "estamos bien y confeccionaremos una buena plantilla".

[El Elche comienza a planificar el camino de vuelta a Primera]

El técnico ha valorado de forma positiva el rendimiento en la pretemporada de los jugadores de la cantera, así como el de José Salinas y Mourad, los dos futbolistas que regresaron tras una cesión a conjuntos de Segunda. "Son jugadores de la institución y han demostrado estar a la altura. Son importantes para nosotros y un gran aporte. La idea es que sigan creciendo y potenciándonos", ha dicho Óbolo, quien también anunció que el club cuenta con el delantero mexicano del filial Jesús Hernández.

El argentino también se refirió a la cesión del valencianista Fran Pérez, que no termina de concretarse, aunque óbolo confía en que se llegue pronto a un acuerdo.

"Las negociaciones están encaminadas, pero llevan su tiempo. Hay algún inconveniente con el Valencia que esperamos que se solucione lo antes posible para que podamos contar con él", ha explicado Óbolo.

Sigue los temas que te interesan