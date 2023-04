Beccacece: "Vinimos para preparar la Segunda División en el Elche"

Algo ha cambiado en el entorno del Elche en los últimos días. La resignación con la que la hinchada franjiverde fue viviendo en los últimos meses el desplome de su equipo ha mutado en indignación. La pésima imagen ofrecida ante el Valencia y la posibilidad, cada vez más real, de pasar la historia del fútbol español como uno de los peores equipos de siempre que han competido en Primera atormenta a la hinchada del Elche, que asumía el descenso como algo natural, pero nunca a este precio.

Una mala temporada lo desgasta todo. Jugadores hasta ahora intocables, como Gonzalo Verdú o el portero Édgar Badía, han perdido su áurea, como también el nuevo técnico, Sebastián Beccacece, incapaz de hacer virar un barco a la deriva.

El técnico argentino es, posiblemente, el que menos culpa tiene de la situación deportiva, aunque no haber sumado ni un punto de 12 tampoco le ayuda. El preparador corre riesgo de que su proyecto futuro se contamine con el presente, por esto este martes, ya sin pudor, buscó coartada y habló por primera vez de la realidad que le espera al Elche.

[La afición del Elche se harta y apunta al campo y al palco]

"Nosotros vinimos para preparar la Segunda División en el Elche", recordó. "Hay que asumir que jugaremos en Segunda, aunque sea doloroso", insistió el entrenador, cuyo equipo, a 17 puntos de la permanencia, puede consumar su caída este mismo sábado.

El rosarino se mostró comprensivo "con el enojo de la gente", pero aclaró que su objetivo es trabajar "para el futuro" y que estos partidos que le quedan al equipo en Primera le vienen bien para "analizar y observar" a los futbolistas que pueden formar parte del futuro proyecto.

"Nos gustaría ganar por la gente, porque nuestra realidad la sabemos. Sabemos dónde vamos a jugar el año que viene", insistió el técnico, quien apeló durante estas jornadas que restan de campeonato a fortalecer "lazos y vínculos" en el grupo.

[Sebastián Beccacece: “Estamos sembrando para lo que tiene que venir”]

"Ojalá podamos darle una alegría a la hinchada, pero hay rivales que son mejores y a veces aparece todo lo que viene de atrás. Somos personas y no se puede apretar un botón y borrar", argumentó Beccacece, quien no se arrepintió de no haber esperado al verano para entrenar al Elche "porque el fútbol es para ser valientes".

"No ha sido una buena temporada y es hora de digerirlo. Duele porque es el centenario y se viene de dos años en Primera. La responsabilidad tiene que ser compartida, desde el armado del grupo hasta todo lo que han aportado los entrenadores", explicó Beccacece, quien lamentó que los resultados no hayan mejorado desde su llegada, si bien precisó que el Elche "mereció más" en todos los encuentros, a excepción de la segunda parte ante el Valencia.

El rosarino confirmó que, pase lo que pase hasta el final del campeonato, será el entrenador del equipo el próximo curso, tal y como le propuso el propietario de la entidad, Christian Bragarnik, si bien recordó que no es nuevo en el mundo del fútbol, por lo que sabe que un mal inicio del próximo campeonato si puede volverse en su contra.

Los jugadores

El técnico defendió su apuesta por situar al centrocampista Omar Mascarell en el eje de la zaga y al otrora central, John Chetauya, como medio centro defensivo. "Me gusta jugar con centrales que inicien el juego. Siento el juego desde el protagonismo", dijo.

En plena caída hacia Segunda, el partido de este miércoles ante el Celta queda en un segundo plano. El conjunto gallego, prácticamente salvado, precisa los puntos para aspirar a algo más. "Han mejorado mucho desde la llegada de su nuevo entrenador", dijo Beccacece, quien elogió a Aspas y a Veiga, el talento emergente del conjunto celeste.

Por último, el entrenador lanzó un mensaje a los aficionados del Elche y en especial a los más jóvenes, en un momento especialmente sensible para el equipo. "Pese a lo doloroso que es perder una categoría les pido que no pierdan el amor. Ahora parece que el que no gana no sirve por el exitismo que vive la humanidad. Que tengan la moral alta, defiendan el escudo y tengan fe porque con trabajo, esfuerzo y disciplina vamos a volver", finalizó el entrenador, quien solo cuenta con las bajas de los lesionados Palacios, Carmona y Bigas para la visita a Balaídos.

