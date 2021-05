Iván Marcone mantiene una confianza plena en la permanencia del Elche

Iván Marcone (3, 6-1990, Sarandí) fue, posiblemente, el fichaje que más ilusionó a la hinchada del Elche tras el ascenso. Su mejor aval era su trayectoria y su pasado por un club de la exigencia de Boca Juniors. Tanto el propietario de la entidad, Christian Bragarnik, como el entonces entrenador, Jorge Almirón, se entregaron a la pausa y experiencia del centrocampista, la piedra angular sobre la que debía equilibrarse el juego del equipo.

A falta solo de cuatro partidos para la conclusión del campeonato, los números dicen más que las sensaciones sobre el papel de Marcone en el Elche. Ha jugado 29 partidos de 34, todos como titular, y es el tercer jugador de campo que más minutos acumula. Sin embargo, el déficit ofensivo del equipo y sus problemas para generar fútbol le señalan directamente, a pesar de que siempre desempeñó un rol más defensivo que ofensivo.

El futbolista vive ajeno al debate táctico y se centra solo en ayudar a salvar al equipo, objetivo del que está convencido a pesar de la crítica situación del Elche, que es penúltimo. “Creemos que vamos a sacar adelante esta situación. No hay dudas en la plantilla”, asegura el argentino, consciente de que cualquier debate estético o táctico carece de importancia cuando ya se adivina la orilla.

El jugador no busca excusas y asume que tanto él como el resto de sus compañeros deberían haber dado más “porque las expectativas eran que el equipo estuviera más arriba”. “Hay matices, pero tengo que aportar más al equipo. Es una Liga nueva, un grupo nuevo, pero lo importante ahora es pensar en el equipo”, recalca Marcone, quien asegura que ya tendrá tiempo para mejorar y corregir sus actuaciones.

Hay debate sobre su rendimiento, pero no sobre su compromiso. De hecho, el mediocentro no oculta su deseo de seguir en el Elche mucho tiempo. Algo tendrá Iván Marcone cuando ni con la marcha de Almirón, su gran valedor, se ha movido de la alineación. “Me ha tocado jugar muchos partidos y yo intento devolver la confianza mejorando día a día”, comenta el futbolista, quien elogia al nuevo técnico, Fran Escribá, por la capacidad que tiene para ofrecer al jugador “herramientas” que le ayuden a mejorar.

Urgencias

No tiene tiempo el Elche para divagar sobre dibujos tácticos porque la competición no se detiene. Este viernes el equipo ilicitano visita a la Real Sociedad, un grande que muestra síntomas de fatiga por todos los frentes en los que ha tenido que pelear. “Es un gran rival, pero tenemos la necesidad de ganar”, resume Marcone, quien admite que en cualquier otro momento del curso se podría especular con un planteamiento diferente al de ir a tumba abierta a por la victoria. “Sabemos que podemos lograrlo. Nos sirve sumar de tres y el equipo está enfocado en ese objetivo”, apostilla.

Para saltar Anoeta habrá que romper una pésima racha a domicilio. El Elche no gana como forastero desde octubre, un lujo que no se debe prolongar si quiere permanecer en Primera. “Vamos con esa idea, pero siempre buscamos ganar porque todos los partidos tienen la misma importancia”, insiste el jugador, quien añade que el vestuario ilicitano no es ajeno al desgaste que ya sufren muchas plantillas.

“Trataremos de dar ese último esfuerzo y sumar lo más posible a pesar de esa fatiga. Somos optimistas, porque si logramos hacer las cosas de la mejor manera vamos a lograr la permanencia”, argumenta Marcone, quien prefiere no estar pendiente de lo que hacen los rivales ni del calendario. “Soy consciente de que lo único que nos sirve es ganar”, sentencia.