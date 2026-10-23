El guardamarenco con sus 11 medallas al cuello en las XI Olimpiadas Europeas de Bomberos y Policías. Cedidas

Jorge Giménez, el bombero de Alicante que arrasa con 11 medallas en las Olimpiadas contra los mejores de Europa

Alicante tiene uno de los bomberos más preparados de Europa. Así lo demuestran las 11 medallas que el guardamarenco Jorge Giménez se ha colgado en las XI Olimpiadas Europeas de Bomberos y Policías.

El joven bombero de 29 años del parque de Almoradí, con apenas tres años de experiencia, arrasó en las pruebas disputadas en Vigo del 9 al 18 de octubre, donde compitió contra profesionales de toda Europa.

El efectivo español destacó en diversas disciplinas exigentes como remo, escalada y carrera de obstáculos, logrando un éxito rotundo en su primera aventura en unos juegos de estas características que explica por su estilo de vida "inquieto y ligado al deporte".

"Siempre he sido una persona muy activa y deportista a la que siempre le ha llamado mucho la atención probar variedad de deportes y aprender cosas nuevas", señala.

En las pruebas se enfrentó a experimentados profesionales de otros países europeos, a los que superó gracias a una vida acostumbrada a la competición.

"He competido en otras disciplinas como el jiu-jitsu brasileño o la bici de enduro, pero esta era la primera vez que competía en pruebas con bomberos", asegura.

"Logré medalla en tres disciplinas principales: en remo (prueba de 2.000 metros individual y por equipos), en escalada y en la subida de escaleras (con equipamiento de bomberos y sin equipamiento)", resume.

Su excepcional desempeño no pasó desapercibido para el alcalde de su pueblo, pues José Luis Sáez, regidor de Guardamar del Segura, compartió su foto con los metales en redes sociales y celebró su vuelta a la provincia cargado de medallas.

Más allá de su rendimiento, Giménez sostiene que "lo mejor de estos juegos es la buena gente que conoces, personas muy de tu rollo a las que les gustan los mismos deportes".

El bombero no fue solo, pues otros representantes alicantinos le acompañaron a los juegos y se llevaron medallas. "Competir es para medir la testosterona, pero en realidad lo que de verdad te llevas es la gente que conoces", reconoce.

Con todo, ya tiene puesta la vista en los mundiales que se disputarán el año que viene en Australia.

"Estamos viendo si nos especializamos en una prueba para ir a competir y hacerlo lo mejor posible", confiesa el alicantino, quien busca probar sus capacidades con los mejores bomberos y policías del mundo.

"Superhombres"

Giménez cuenta que, en vez de escoger la profesión, el cuerpo le escogió a él desde pequeño, pues desde que era un niño siempre tuvo el sueño de ser bombero.

Empezó a opositar en diciembre de 2021 y consiguió su plaza en julio de 2023. Tras tres años de experiencia, reconoce que es una profesión dedicada a "ayudar a la gente, algo que siempre ha sido lo que más me ha llenado".

"Los primeros años estás como en una nube. Antes de entrar ves a la gente que trabaja de bombero como si fueran 'superhombres'. Una vez lo consigues, te ves dentro y te pones por primera vez en el camión, es algo increíble".

Mientras se prepara para su nuevo reto deportivo, trabaja en el parque de Almoradí, donde sus funciones van rotando entre conductor y las distintas posiciones del cuerpo, interviniendo en incendios de vivienda, incendios forestales, aperturas de viviendas o intervenciones de rescate...

El uniforme, asegura, le ha "cambiado la vida a nivel personal" y convertirse en bombero le permite "acostarme sabiendo que estoy haciendo lo que debo hacer".