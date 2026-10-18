La organización ha cancelado el III Gran Fondo de La Nucía, previsto para este domingo 18 de octubre, debido a las previsiones meteorológicas y siguiendo las instrucciones de las autoridades. Más información: La Aemet activa el nivel rojo por lluvias extremas en el norte de Alicante y sur de Valencia este domingo

Enric Más y Paula Blasi protagonizan una gran tarde de ciclismo en La Nucía mientras se cancela el III Gran Fondo por el temporal

El III Critérium Internacional de La Nucía reunió este sábado a tres ganadores de la Vuelta Ciclista a España —Pedro Delgado, Enric Más y Paula Blasi— y convirtió la avenida principal del Estadi Olímpic Camilo Cano en un auténtico velódromo urbano. Los dos campeones de la Vuelta 2026, Más (Movistar) y Blasi (UAE), fueron los grandes protagonistas ante un numeroso público.

La jornada combinó competición, espectáculo y cercanía con los aficionados. Además de los tres vencedores de La Vuelta, participaron profesionales y jóvenes promesas de equipos como UAE, Movistar, Caja Rural, Burgos BH, Kern Pharma o EULEN-Amenabar, que después compartieron firmas y conversaciones con el público.

Victoria de Blasi ante Delgado

La tarde arrancó con el duelo “Élite-Leyendas” o “meta contra meta”, que enfrentó a Paula Blasi con el histórico Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988. Tras tres vueltas intensas, la ciclista del UAE se impuso al exciclista madrileño.

En la prueba de puntuación, disputada sobre 20 vueltas al circuito urbano con 18 corredores, Enric Más fue el más regular y se llevó la victoria. El balear del Movistar Team revalidó así su buen momento y se convirtió en uno de los nombres destacados de la jornada.

Ciclismo y patinaje

El momento más esperado llegó con el duelo entre disciplinas: la patinadora de velocidad Sara Cabrera, integrante de la Selección Española, se midió a Blasi y Más. Cabrera batió a Paula Blasi en una carrera muy igualada, mientras que Enric Más necesitó un esprint final muy apretado para superar a la patinadora.

Ambos enfrentamientos encendieron al público congregado en la avenida principal del Estadi Olímpico y pusieron de manifiesto el carácter festivo y espectacular de un critérium que mezcló generaciones, modalidades y estilos de competición.

Sorpresa en la eliminación

La prueba de eliminación cerró la tarde con una sorpresa. En la última vuelta quedaron Enric Más y Álex Díaz (Caja Rural); finalmente, Díaz se impuso en el sprint y privó al ganador de la Vuelta 2026 de una nueva victoria, tras acusar el esfuerzo acumulado durante la jornada.

La entrega de trofeos puso el colofón a una tarde de ciclismo que había comenzado por la mañana con el I Critérium Kids, una iniciativa pensada para acercar este deporte a los más jóvenes.

Cancelado el Gran Fondo

La organización ha cancelado el III Gran Fondo de La Nucía, previsto para este domingo 18 de octubre, debido a las previsiones meteorológicas y siguiendo las instrucciones de las autoridades. La seguridad de los corredores y de todas las personas implicadas en la prueba es, según la organización, la máxima prioridad.

La prueba estaba llamada a reunir a más de 2.000 ciclistas de 30 países sobre un recorrido diseñado por Miguel Induráin, con dos distancias: una larga de 132 kilómetros y otra media de 71 kilómetros. Además, este año se estrenaba como prueba puntuable de las UCI Gran Fondo World Series.