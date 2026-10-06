Pedro Mayor y su hijo Pedro en el polideportivo Inmaculada de Alicante, donde se disputan todos los partidos de la Liga Vistahermosa. Jorge Verdú

La liga con 2.000 jugadores creada por un jubilado en Alicante: "Hay desde ex de Primera hasta refugiados"

En Alicante hay una liga que se ha convertido en más que una competición. Una que reúne a exjugadores de Primera y Segunda División, refugiados llegados en patera y de Ucrania, promesas truncadas que vuelven a ponerse las botas, grupos de amigos que se juntan para competir de nuevo o que lo hacen por primera vez.

110 equipos y más de 2.000 jugadores e historias que se entrelazan para disfrutar del fútbol cada fin de semana en el mayor torneo aficionado de Alicante.

El pasado fin de semana comenzó una nueva edición de La Liga Vistahermosa de Fútbol 7, que cumple en la campaña 2026/2027 su décima edición.

El torneo se ha convertido en un referente del fútbol amateur en la provincia de Alicante, no solo por ser la que más equipos congrega, sino por la cuidada organización del campeonato.

Cuenta con árbitros, diez divisiones, equipos uniformados, sistema de sanciones, resultados y estadísticas digitalizadas, premios de temporada, amistosos y competiciones auxiliares como la Copa o un Torneo de Verano.

Sin embargo, tras este complejo engranaje hay un inicio mucho más simple: un jubilado amante del fútbol con la idea de ofrecer a la sociedad alicantina un espacio donde juntarse y competir.

Pedro Mayor, a sus 80 años, abre las puertas del polideportivo Inmaculada del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante cada jornada con la misma ilusión con la que inició este proyecto personal.

Los jugadores del equipo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR CF) que compite en la liga durante un entrenamiento. Cedida

"Era ejecutivo de banca, me jubilé y tenía las 24 horas del día para mí. Tengo una relación muy cordial con la dirección del colegio. Al jubilarme, empecé a organizar fútbol sala con antiguos alumnos y monté una liga. Me hice cargo voluntariamente para que la sociedad alicantina conociera las instalaciones", recuerda.

El alicantino cuenta que no todo salió como esperaba. Tras dos o tres años de organizar ligas con otros colegios "la cosa no iba bien" y acordó con el centro organizar una él mismo.

Pedro reconoce ser "futbolero" desde siempre, llegando a ser jugador de equipos como el Hércules y recorriendo clubes de San Vicente, Villajoyosa, Altea y Pedreguer, actividad con la que financiaba sus "estudios y vicios". Y esa pasión es la que ha plasmado en la Liga Vistahermosa.

Junto a su hijo, Pedro, quien ayuda a gestionar la liga y a digitalizar los datos que su padre apunta a mano, empezaron con unos 30 equipos que temporada a temporada fueron multiplicándose hasta llegar a superar el centenar actual.

"Este año se han quedado fuera 27 equipos que querían entrar porque no tengo más horas ni otro campo. Nos hemos convertido en el referente del fútbol amateur. Hay otra liga parecida en Elche, pero no llegan a este volumen. De hecho, equipos que son expulsados de aquí terminan yéndose a esas otras ligas", indica.

Equipos de todos los colores

Más de 60 pueblos de la provincia de Alicante tienen menos población que esta liga.

Catanas FC, uno de los 110 equipos de la competición. Liga Vistahermosa

Sus 2.000 jugadores forman equipos de todo tipo. Desde grupos formados por exfutbolistas que compiten a altísimo nivel a grupos de amigos que, con la excusa de juntarse cada fin de semana para hacer deporte, compiten en las categorías más bajas. Pasando por el equipo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR CF) o el Hércules Paralímpico.

"En la liga tenemos de todo: jugadores libaneses, argelinos, marroquíes, rusos, ucranianos, colombianos, peruanos, argentinos, uruguayos... Podríamos hacer una liga por naciones. De los 110 equipos, por lo menos 40 o más son de extranjeros de diferentes nacionalidades", subraya el organizador, quien asegura que "todos caben".

La competición está estructurada en diez divisiones equilibradas por niveles. Tras la liga regular, los equipos de cada grupo disputan los playoffs de forma individualizada.

Todos los partidos se juegan en el campo del colegio, que antes era un estadio de césped natural, "el mejor que había", recuerda Pedro Mayor.

"Aquí venía a entrenar el Hércules cuando estaba en Primera División. Luego no se pudo mantener y se transformó en una pista de atletismo de tierra. Ahora el campo tiene las medidas reglamentarias para jugar al fútbol profesional", explica.

Pro Evoloution Soccer (PES), otro de los equipos que conforman la liga, con sus equipaciones personalizadas. Liga Vistahermosa

La temporada concluye con una cena multitudinaria y entrega de trofeos en el patio del colegio con la presencia del director general. Pero con el fin de la liga no acaba el fútbol, pues llega el Torneo de Verano que se disputa en junio.

Liga día y noche

Todo ello hace que Pedro haya pasado de una jubilación tranquila a una compleja labor organizativa por la que recibe "50 o 60 mensajes todos los días" procedentes de diferentes equipos, asegura su hijo.

"Esto requiere estar involucrado porque hay 2.000 jugadores, pero el tema de la disciplina, la deportividad, el compromiso y el respeto es absoluto. La imagen del colegio y de la liga no la borra nadie", sostiene.

Y es que lo que diferencia su proyecto "es que estamos las 24 horas aquí metidos; si hay alguna incidencia, la estamos viendo y la cortamos de raíz. Hay líneas rojas. Los árbitros están controlados y si ocurre un incidente grave, se para el partido, intervengo yo y si es necesario se expulsa al equipo o jugador y se acabó. La gente busca esto: compromiso, control, organización e información", resume.

Además, Pedro busca devolver a su colegio lo que en su día le dio. "Uno de los beneficiarios principales es el centro por el alquiler de los campos, así como el bar, donde van después de los partidos", añade Pedro, quien con su hijo, también exalumno, organizan este año una nueva liga de fútbol sala en el pabellón del colegio.

Con todo, el balón ya ha echado a rodar en esta nueva temporada y los equipos, los jugadores, los amigos al fin y al cabo, vuelven a juntarse cada fin de semana en una liga en la que el fútbol quizás sea lo de menos.