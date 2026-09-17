Carolina Holguín se despide del Eldense con un mensaje a Messi: "Cuídalo y respeta lo que significa para su gente"

Carolina Holguín ya sabe quién quiere que recoja el testigo del Eldense. Leo Messi. La hasta ahora presidenta del club se despidió de la entidad dirigiéndose al argentino, cuya compra del conjunto alicantino está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD). "Cuídalo, respeta lo que significa para su gente y, sobre todo, trae grandes sueños a Elda", dijo.

Holguín puso así fin a su etapa al frente del Eldense después de una temporada marcada por los resultados deportivos. El club consiguió tres ascensos: el del primer equipo a LaLiga Hypermotion, el del femenino y el del filial a Tercera Federación.

"Dejamos un legado histórico: tres ascensos en una misma temporada", destacó la presidenta saliente. El primer equipo volvió al fútbol profesional y los otros dos proyectos también dieron un salto.

Pero el mensaje de despedida tuvo un protagonista claro. Messi.

"Poder entregarle hoy el testigo de este club a Messi es un orgullo enorme y, sobre todo, me da la tranquilidad de saber que lo dejo en las mejores manos", afirmó Holguín.

La operación todavía necesita el visto bueno del CSD, pero la empresaria colombiana habló ya del argentino como la persona que toma el relevo. "Estoy segura de que lo que viene puede ser extraordinario", añadió.

Holguín también quiso dejar un mensaje para las mujeres de Elda. "Crean en su fuerza y ocupen sus espacios con valentía. No permitan que nadie les diga hasta dónde pueden llegar", señaló.

"Somos capaces de liderar, de transformar y de abrir caminos incluso allí donde históricamente hemos sido pocas", continuó. Y pidió hacerlo "con determinación, con preparación y sin renunciar jamás a ser quienes son".

También tuvo palabras para los niños y niñas de Elda y de la cantera. "Nunca dejen de soñar. Persigan sus metas con el corazón", dijo. Su petición para la cantera de seguidores azulgrana fue que perseveraran y mantuvieran "la mirada en alto" cuando el camino se complicara.

La presidenta saliente reconoció que su paso por el club no fue sencillo. "Tomé decisiones difíciles, complejas y, en algunas ocasiones, bastante impopulares", admitió. Se marchaba, explicó, con "un orgullo inmenso" por lo conseguido y con "una profunda gratitud" hacia quienes la acompañaron.

También recordó a quienes cuestionaron algunas de sus decisiones. "Sus dudas y críticas, lejos de detenerme, me hicieron trabajar con más fuerza que nunca. Me obligaron a superarme", afirmó.

El Eldense agradeció oficialmente a Holguín su "dedicación, compromiso y trabajo" durante su etapa al frente del club y destacó el "ciclo histórico" vivido bajo su presidencia.