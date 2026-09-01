Sigue en directo el cierre del mercado de fichajes para los equipos de Alicante: Elche y Eldense mueven ficha

Comienza la cuenta atrás para el cierre del mercado de verano y el Elche, tal y como manda la tradición desde la llegada a la propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik volverá a ser el gran animador de la velada. Se esperan salidas, algunas traumáticas, y llegadas al Martínez Valero en una jornada que promete ser estresante para los dirigentes franjiverdes.

Los otros clubes de la provincia, como el Eldense, de Segunda, o el Hércules, de Primera RFEF, llegan al tramo final del proceso con los deberes hechos, aunque no descartan un movimiento de última hora si algún futbolista interesante se pone a tiro.