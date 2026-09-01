Sigue en directo el cierre del mercado de fichajes para los equipos de Alicante: Elche y Eldense mueven ficha
Los clubs alicantinos ultiman bajas y altas para afrontar la temporada 2026/2027.
Comienza la cuenta atrás para el cierre del mercado de verano y el Elche, tal y como manda la tradición desde la llegada a la propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik volverá a ser el gran animador de la velada. Se esperan salidas, algunas traumáticas, y llegadas al Martínez Valero en una jornada que promete ser estresante para los dirigentes franjiverdes.
Los otros clubes de la provincia, como el Eldense, de Segunda, o el Hércules, de Primera RFEF, llegan al tramo final del proceso con los deberes hechos, aunque no descartan un movimiento de última hora si algún futbolista interesante se pone a tiro.
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Nuevo lateral derecho para el Elche
El conjunto ilicitano ha incorporado al lateral derecho Rubén Sánchez, que procede del Espanyol y que forma hasta junio de 2029, con opción de ampliar su contrato una temporada más. Rubén Sánchez, de 25 años, se formó en la cantera del Espanyol y posteriormente jugó cedido en el Mirandés y el Granada antes de consolidarse en el fútbol profesional.
El nuevo jugador del Elche acumula más de 40 partidos en LaLiga EA Sports y la pasada temporada disputó 22 encuentros con el Espanyol entre Liga y Copa del Rey.
Según el club ilicitano, el lateral destaca por su "capacidad para desenvolverse en el lateral derecho, su intensidad y su compromiso en las dos fases del juego".
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El Eldense da salida a Rodri Val, fichado en el mes de julio
El Deportivo Eldense también vive un cierre de mercado agitado, sobre todo en las salidas. El club ha confirmado esta tarde el traspaso al Mirandés, conjunto de Primera RFEF, del extremo Rodri Val, llegado al club el pasado mes de julio.
En cuanto a las altas, el club azulgrana cerró este pasado lunes, un día antes del final del plazo, la llegada de Iker Recio, central de 25 años que llega desde el Cádiz, y posteriormente la de Aingeru Olabarrieta, extremo vasco que llega cedido desde el Athletic Club de Bilbao.