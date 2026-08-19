Tote, exfutbolista (47): "Del Bosque sabía los nombres de todos los chavales de la cantera del Madrid"

Jorge López Marco, conocido futbolísticamente como Tote, estaba llamado a ser una de las promesas más ilusionantes del Real Madrid antes de llegar a convertirse en un ídolo del Hércules de Alicante.

El exfutbolista recuerda sus años de formación en el Real Madrid como una etapa marcada por la exigencia, la competencia y, sobre todo, por la figura de Vicente del Bosque, quien considera su mentor, como ha explicado en una entrevista para El After de Post United.

Su formación comenzó en el Atlético de Madrid, donde descubrió muy pronto el nivel de profesionalización que rodeaba a las canteras de los grandes clubes.

Con 12 o 13 años ya recibía botas, ropa y material deportivo. El salto al Real Madrid multiplicó esa sensación. Tote describe la antigua Ciudad Deportiva como una auténtica "selva" en la que cientos de jóvenes competían por un lugar.

Cada semana aparecían nuevos jugadores a prueba y la incertidumbre sobre quién continuaría formaba parte de la rutina. "Había mil niños, literalmente", recuerda.

En ese entorno, una lesión de rodilla pudo haber cambiado su trayectoria antes incluso de empezar. Tote se rompió un fragmento de la rótula jugando en su barrio después de recibir una zancadilla y llegar al Madrid lesionado le hizo pensar que sería descartado.

Sin embargo, Vicente del Bosque decidió confiar en él. "Tenía muy buenas referencias mías y me dijo que el club se encargaría de mi recuperación", explica.

Tras ponerse en manos del equipo médico, Tote regresó a los terrenos de juego y Del Bosque decidió mantenerlo en la estructura madridista.

El exfutbolista lo considera su "padre futbolístico" y recuerda especialmente su manera de conocer a los jóvenes.

"Se sabía los nombres de todos los chavales de la cantera, de dónde eran...", indica el exherculano.

El jugador tuvo que pasar por Cadete B, Cadete A, Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A, Madrid C y Madrid B antes de llegar al primer equipo. Y cuando quiso saltarse una categoría en la que se jugaba sobre campos de tierra, el técnico le pidió paciencia.

Aquellos partidos contra futbolistas mayores, recuerda Tote, le ayudaron a aprender "a competir y a pensar más rápido".

Del Bosque mantenía un alto nivel de exigencia, controlaba las notas de los residentes y exigía un determinado comportamiento dentro de la Ciudad Deportiva que impedía llevar pendientes o collares, añade el madrileño, quien tuvo que deshacerse de un pendiente con una cruz que llevaba por aquel entonces.

Su trayectoria le llevaría posteriormente por distintos clubes, entre ellos el Hércules, donde dejó una huella imborrable en su afición durante las seis temporadas que vistió su camiseta.

Ya retirado, sigue disfrutando del fútbol como espectador y dentro del campo como jugador del equipo de Leyendas del Real Madrid.