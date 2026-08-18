Esta es la universidad donde Rodri estudió Administración y Dirección de Empresas: una de las mejores del mundo

Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, es el hombre del momento en el planeta fútbol. Tras coronarse campeón del mundo y ser elegido el mejor jugador del Mundial 2026, su fichaje sorpresa por el FC Barcelona ha vuelto a poner todos los focos sobre el madrileño. A pesar de la atención y admiración que despierta, pocos conocen que en su pasado vivió y estudió en la Comunitat Valenciana.

El centrocampista compaginó durante varios años su carrera deportiva con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universitat Jaume I de Castellón.

Aunque nació en Madrid y comenzó su formación futbolística en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, fue en la Comunitat Valenciana donde vivió una etapa decisiva tanto para su carrera como para su formación personal.

En el verano de 2013, con 17 años, Rodri dejó la cantera rojiblanca para incorporarse al Villarreal CF. Allí comenzó su recorrido por el fútbol castellonense y pasó por el CD Roda, club estrechamente vinculado a la entidad amarilla y donde continuó su formación antes de dar el salto al fútbol profesional.

Fue precisamente durante esos años cuando empezó sus estudios universitarios. Rodri, entonces una de las jóvenes promesas del Villarreal, ingresó en la Universitat Jaume I para estudiar ADE mientras continuaba entrenando y compitiendo. "Siempre he pensado que los estudios son importantes y me esfuerzo para sacarlos adelante. Estoy estudiando ADE y la verdad es que me está gustando bastante", explicaba hace una década en una entrevista para el propio club.

La UJI, cuyo campus del Riu Sec ocupa más de 750.000 metros cuadrados y se ha convertido en uno de los principales espacios universitarios de Castellón, celebró especialmente el éxito de su antiguo alumno tras la conquista del Balón de Oro en 2024.

Su universidad, llena de orgullo, felicitó a su exalumno más brillante, que se convirtió en el primer graduado universitario en levantar el trofeo. "Enhorabuena a nuestro #Alumni Rodrigo Hernández por el Balón de Oro que ha recibido en París. Tu comunidad universitaria está muy orgullosa de tu éxito", expresó la UJI en una publicación en su cuenta de X.

La Universitat Jaume I de Castellón figura entre las 1.000 mejores universidades del mundo según el Ranking de Shanghái y se encuentra en el 4,6% de las mejores instituciones de educación superior del planeta según el Center for World University Rankings.

Además, está entre las 250 mejores universidades del mundo con menos de 50 años, según Times Higher Education, y forma parte de las 800 universidades más sostenibles del mundo según el QS Sustainability Ranking.